2019-02-01T12:27:57+03:00
Происшествия

Не порнография, а искусство: адвокат фотографа экс-губернатора Хабаровского края попытается оспорить доводы следствия

Юрист рассказал «КП» о деталях скандального уголовного дела
Элина ОГАНЕСЯН
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Экспертиза показала: у фотографа экс-губернатора Хабаровского края психическое расстройство — педофилияЭкспертиза показала: у фотографа экс-губернатора Хабаровского края психическое расстройство — педофилияФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДЕЛО ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТАЯМИ

В прошлом году весь Хабаровск потрясала новость - фотографа тогда еще действовавшего губернатора региона Вячеслава Шпорта задержали по подозрению в педофилии. 58-летнего Валерия Спидлена, заместителя начальника отдела мультимедийного сопровождения деятельности главы края, арестовали летом 2018 года.

Тогда безукоризненная репутация известного фотографа треснула по швам. А само дело на фоне молчания силовиков обросло слухами. Многие встали на защиту Валерия. Никто не мог поверить, что человек, с которого брали пример все начинающие фотографы, мог совершить такого род преступление.

Тем не менее, в следственном изоляторе он находится уже полгода. А СК расследует уголовное дело сразу по двум статьям: «Изготовление и распространение порнографии» и «Насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним».

Предварительные слушания начнутся уже 5 февраля в Центральном районном суде. Но проходить они будут от начала и до самого приговора в закрытом режиме. Вольным слушателям и журналистам туда вход запрещен.

ДИАГНОЗ, КАК ПРИГОВОР

«Комсомолке» удалось связаться с адвокатом обвиняемого, который раскрыл нюансы линии защиты и рассказал, как все было со слов самого Валерия Спидлена.

Оказалось, что на его компьютере действительно хранились фотографии обнаженных девочек. Эксперт следствия озвучил результат - порнография. Юрист же считает, что решение, основанное на мнении одного специалиста, не может быть достоверным. В связи с этим экспертизу адвокат намерен обжаловать.

Как и еще одну, в результате которой у обвиняемого выявили психическое расстройство - педофилию.

- Мы также будем ходатайствовать о проведении еще одной экспертизы, потому что не согласны с результатами предыдущей, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Михаил Слепцов, адвокат обвиняемого. - На самом деле мы намерены добиться переквалификации статьи. Мой подзащитный признает вину лишь частично. Фотографии девочек оказались на компьютере не из каких-либо преступных соображений. Валерий участвовал в проекте и хотел создать снимки при помощи программ на тему «Гарри Поттера». В обнаженном виде легче добавить детали вроде шерсти, костюмов и других фантастических атрибутов. Разумеется, ни о какой порнографии и речи не может быть. Что касается серьезного обвинения следствия на счет половой неприкосновенности несовершеннолетних, то статья явно утрирована. Здесь уместнее говорить о развращении, но никак не о насильственных действиях сексуального характера.

Удастся ли адвокату добиться пересмотра результатов экспертизы, покажет время.

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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