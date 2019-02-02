Космический парк «Космодрайв» совершил высадку в Хабаровске. С 26 января на третьем этаже ТЦ «Али-Восток» каждый желающий познакомится с неопознанным, необычным и захватывающим космическим миром. Больше нет недостижимого: в парке можно узнать свой вес на любой из планет Солнечной системы, пройтись по Юпитеру и создать свой космический шлем.

Гости космопарка увидят модели советских и американских кораблей, примерят копию космического шлема и почувствуют себя Юрием Гагариным. В «Космодрайве» есть даже газета, рассказывающая о полете известного космонавта, и копия его удостоверения.

Если вы неподдельный фанат эпической саги «Звездные войны», то сюрпризы от организаторов вас очень порадуют.

Ребятишки с большим удовольствием погружаются в виртуальную реальность и летают в свое удовольствие.

Для путешественников, которые успели подрасти до 140 см, есть особое развлечение – аппарат космической подготовки, вращение которого происходит в нескольких плоскостях. Аттракцион вызывает немало восторгов не только среди мальчишек и девчонок, но и взрослых, которые с удовольствием проверяют себя на выносливость.

«Космодрайв» не просто рассказывает о космосе и физике, но и дает возможность во многом испытать себя. Здесь без опаски можно пропустить через себя электрический ток и, как волшебник, зажечь лампочку одним прикосновением.

В зоне виртуальной реальности дети могут попробовать свои силы, став космическими ковбоями, посетить виртуальную станцию МКС и даже выйти в открытый космос. Радужный марсинатор предназначен для того, чтобы гости выставки могли отправить свой голос на другие планеты.

В Хабаровске детей запустили в космос

- Очень интересно и познавательно. Мы пришли сюда всей семьей с двумя ребятишками. Все понравилось. Скучать некогда. Все попробовали и все рассмотрели. От некоторых аттракционов трудно оторваться, - рассказывает Маргарита Невирова, мама двоих детей.

На 45 минут можно устроить небольшую передышку и заглянуть в планетарий. Устроиться в мягком кресле, любоваться звездами и слушать рассказы о созвездиях. После тихого развлечения можно перейти к генератору Тесла, который с помощью тока играет различные мелодии. После выступления в воздухе витает сильный запах озона, как после грозы.

Не обошлось без островка мастер-классов, где, кроме забавных шлемов, можно создать в пробирке свою Вселенную или с помощью 3D-ручки нарисовать в пространстве объемные фигуры. Для малышей есть еще развлечения: они могут научиться управлять роботами. Так, робот BB-8 должен обойти все препятствия, а управляемый с помощью планшета экскаватор с щупами может построить из деревянных фигур дом.

Как считаете, у вас получится накрутить гайки на винт в космических перчатках? Аттракцион позволит оценить свои возможности и узнать, что значит чинить корабль в открытом космосе.

Любопытно, что для игры используются лишь двухслойные перчатки, тогда как толщина настоящих перчаток космонавтов состоит из 60 слоев.

В Хабаровске детей запустили в космос

- Нам больше всего понравился аппарат космической перегрузки. Попробовали его вместе. Самое интересное, что на нем не укачивает и головокружения не вызывает, очень интересно. Мы обошли весь парк с большим интересом. Также нас удивил генератор Тесла, который исполнял разные мелодии с помощью тока, - поделился впечатлениями Виктор Киченко, папа 7-летнего хабаровчанина.

Для самых маленьких есть особое развлечение: нужно мячом попасть в планету, проецируемую на стене, которая от удара разрывается на мелкие осколки. Таким образом, можно разрушить практически всю галактику.

- Нам очень понравилось. Красиво и правдоподобно все сделано. Дети с увлечением играют и рассматривают все на выставке. Не пожалели, что пришли, - делится своим мнением еще один горожанин Михаил Цветков.

На «Космодрайве», конечно же, есть и зоны для фото: настоящая большая медведица переливается белыми звездочками, зеленый фон погружает вас в черную дыру, а разноцветные колбы с током создают яркие незабываемые фотографии.

- Космический парк создан специально для детей и взрослых, чтобы привлечь их внимание к теме космоса. Показать, как увлекательна эта сфера, заинтересовать подростков техническими профессиями: инженера, конструктора, - отметил Святослав Батуев, управляющий.

Святослав также признался, что космический парк вышел на международный уровень: «Космодрайв» уже побывал в нескольких городах стран СНГ.

В Хабаровске парк проработает до 10 марта. Успейте познакомиться с космосом!

Ежедневно с 10:00 до 19:00, 3-й этаж, зал 3-5 ТЦ «Али-Восток», ул. 60-летия Октября, 156. Страница «Космодрайва» во Вконтакте, официальная страница.