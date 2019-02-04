В Хабаровском крае осужденный за убийство прямо за решеткой стал бакалавром юриспруденции

«ПРОФЕССОР И СТУДЕНТ»

Он убил в восемнадцать лет. Хладнокровно, вполне отдавая себе отчет в том, что делает. Случилось это восемь лет назад на молодежной «вписке» у него дома. Пришли люди, которых он там не хотел видеть, выпили, повздорили, началась драка. Вечеринка кончилась смертью. Не скрывался и не бегал, не просил о снисхождении. Говорит: «Я должен был это сделать». Говорит: «Знал, что сяду, и сел».

Ему вменили две статьи уголовного кодекса: 105 - «Убийство» и 111 - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Суд приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима. Здесь он провел уже восемь. Сейчас ему 26 лет.

парень не скрывался и не бегал от следствия, не просил о снисхождении на суде. Говорил я должен был это сделать и знал что сядуФото: Борис КОКУРИН

Высокий, плечистый, серые холодные оценивающие глаза, кривая улыбка, короткий ежик на голове, черная тюремная роба. Передо мной Олэсь (именно так - через «э») Брайзенштейн - бакалавр юриспруденции, выпускник Современной гуманитарной академии, примерный студент и будущий магистр. Почти весь образовательный цикл: сдачу ЕГЭ, обучение в академии, получение диплома бакалавра этот парень прошел в колонии. Через несколько лет, может быть, и раньше, он выйдет отсюда на «условно-досрочное» отлично подготовленным юристом.

Мы беседуем в школьном классе колонии №7 в Комсомольске-на-Амуре. Полутемный коридор, старая школьная доска на стене, скрипучий шкаф, набитый книгами, потертые парты, за которыми сидело не одно поколение заключенных. В дверь периодически заглядывают любопытные лица здешних великовозрастных школьников - убийц, разбойников, воров. Олэсь спокоен, открыт и настроен на общение. Это дополнительные «плюсы» в личное дело, которые могут сыграть свою роль на комиссии по УДО. Парню здесь нечего больше делать, он взял от колонии все, что мог, его ждет воля. Хотя она же и пугает - за восемь лет мир изменился. Как? Он пока не знает, но очень хочет увидеть.

- Еще на свободе я хотел отслужить в армии и получить высшее образование, - рассказывает Олэсь. - Еще там я закончил железнодорожный техникум, даже успел год отработать по специальности. А потом… планы изменились. Пришлось заехать в тюрьму. Думал - все. Но однажды на глаза попалась информация о том, что высшее можно получить не только там, за забором. Я принял решение и стал учиться. А чем тут еще можно заниматься? Работать, есть, спать? И чем потом заниматься на воле? Как-то мне не хотелось выйти на свободу и просто там себя не найти.

Библиотека в колонии довольно обширная, а те книги котрых не хватало Олэсю привозила мамаФото: Борис КОКУРИН

Олэся на смущает, что он не похож на 99,9 процента остальных «сидельцев», для которых такая «программа» вполне приемлема. Тут каждый сам принимает решение. Каждый сам за себя. Как ни странно, но именно желание учиться в академии добавило ему уважения как в среде соседей по бараку, так и среди администрации исправительного учреждения. «Профессор» - с усмешкой за глаза зовут его заключенные, «студент» - с гордостью сотрудники.

ЮРИСТ С ОПЫТОМ ОТСИДКИ

Надо отдать Олэсю должное, с профессией он попал в яблочко. Трудно придумать другое такое место, где начинающий юрист приобретет настолько обширную практику. Здесь больше тысячи заключенных, и у каждого свои юридические перипетии. Но началось все с того, что захотелось разобраться со своим делом.

- У нас же везде есть белые пятна, в каждой системе, - отмечает Олэсь. - Меня осудили за убийство, хотя, по моему мнению, преступление классифицировали неверно, это скорее было превышение необходимой самообороны. Захотелось понять нюансы, как эта система работает. Потом появилось желание помочь людям, которые могут пострадать по незнанию. Мне нравится юриспруденция. Это наши права, это наше общество, это система, в которой мы живем. Надо ее понимать, чтобы жизнь была… комфортной. Есть и другие плюсы - здесь ты находишься в коробке, не можешь видеть других людей, общаться с ними. А юридическое направление во многом эти двери открывает, и неважно, осужденный ты или нет. В будущем, когда я отсюда выйду, судимость, конечно, останется, но это будет не столь важно, я своих клиентов найду. Я ведь знаю эту структуру изнутри. Все тайные ходы и механизмы, которые здесь действуют.

Для того чтобы заключенный мог готовиться к экзаменам его даже на год освободили от работыФото: Борис КОКУРИН

Образование в местах не столь отдаленных, как выяснилось, дело выгодное. Во-первых, в академии для тех, кто получает образование в местах лишения свободы, действует скидка в 30 процентов. Во-вторых, само управление ФСИН для того, чтобы поддержать встающих на путь исправления, оплачивает им половину стоимости обучения. Остальное - за счет самого заключенного, Олэсю помогает мама - сама кандидат экономических наук. Другим носят пирожки и конфеты, она привозит сыну тетрадки, карандаши и учебники, платит за учебу.

- Я не первый юрист с судимостью, - улыбается парень. - В Амурской области работает такой, у него пятнадцать лет строгого режима за плечами, сейчас владеет своей частной конторой, помогает людям. Я вот еще не решил, чем буду заниматься - специализироваться на уголовной тематике или все-таки выбрать гражданские дела. И там, и там - плюсов много.

УЧИТЬСЯ И НА ЗОНЕ ПРИГОДИТСЯ

Получить образование Олэсю помогали практически все сотрудники колонии. Случай редкий - он первый заключенный в Хабаровском крае, кто прошел весь путь от ЕГЭ до диплома о высшем образовании. Перед экзаменами Олэся на год освободили от работы - очень уж переживал парень - он имеет доступ в кабинет начальника «семерки», к его ноутбуку и компьютеру (естественно, в присутствии самого начальника). Собственно, в кабинете «хозяина», в присутствии наблюдателей он эти экзамены и сдавал.

Сдавать экзамены заключенному разрешили в кабинете начальника колонииФото: УФСИН по Хабаровскому краю

- Ничего плохого не могу сказать про администрацию, было бы желание развиваться, а условия тебе обеспечат, - пожимает плечами будущий эксперт по уголовному и гражданскому праву. - У нас здесь неплохой спортзал, прекрасная библиотека, отличная производственная зона. Выбирай, что нравится. Главное понимать, для чего это тебе. Я вот знаю, что в зону больше не вернусь. Выйду и всеми силами постараюсь закрепиться в нормальной жизни. Честно сказать, мне все равно, что думают по этому поводу другие заключенные, это моя жизнь, это мое решение. Еще в начале срока я поставил себе такую цель, и сейчас я ее добился. И большое спасибо тем, кто помогает мне в этом.

Пример оказался заразительным - сейчас высшее образование в колонии №7 получают еще трое заключенных, один учится также на юриста, второй - на экономиста, третий - на менеджера.

- Обучение Олэся заняло пять лет, - рассказывает Виталий Коваль, заместитель начальника колонии. - Сначала сотрудничали с Современной гуманитарной академией, потом подключились другие вузы, но академия нам удобна тем, что в Комсомольске-на-Амуре находится ее представительство, там нас обеспечивали техническим сопровождением, нормативной базой, учебными материалами. Сейчас система уже апробирована, получается, что учился не только Олэсь, но и мы вместе с ним. Другим, конечно, будет легче.