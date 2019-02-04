2019-02-04T08:08:00+03:00
Общество

Недостаточно белый: в Южно-Сахалинске коммунальщики замаскировали грязный снег чистым ради красоты

Администрация проводит проверку, чтобы найти виновных в комедийной уборке [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Недостаточно белый: в Южно-Сахалинске коммунальщики замаскировали грязный снег чистым ради красотыНедостаточно белый: в Южно-Сахалинске коммунальщики замаскировали грязный снег чистым ради красотыФото: Социальные сети
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ПОД БЕЛЫМ СНЕГОМ ЧЕРНЫЙ СНЕГ

На выходных во всех сахалинских группах в социальных сетях распространилось видео весьма абсурдного содержания. На нем рабочие облагораживают территорию возле стелы при въезде в Южно-Сахалинск: лопатами и спецтехникой коммунальщики засыпают грязный снег более чистым - беленьким.

Не достаточно белый: В Южно-Сахалинске рабочие замаскировали грязный снег чистым.

- Дали задание: брать снег чистый, исключительно чистый и выравнивать здесь на стеле напротив аэропорта в Южно-Сахалинске. Такой [нецензурная брань] даже в армии не было. Это правительство, как я понял, нас сюда послало за этими делами, - комментирует происходящее автор видеоролика.

Кстати буквально накануне на остров прилетели спортсмены для участия в масштабных международных спортивных соревнованиях «Дети Азии». Интернет-пользователи тут же связали эти два события, решив, что местные чиновники специально дали задание выбелить пейзаж, чтобы въезд в областную столицу больше напоминал зимнюю сказку.

КТО РЕШИЛ МАСКИРОВАТЬ?

Видео вызвало нехилую шумиху. Администрации областного центра пришлось защищать репутацию, уверяя, что местные власти подобных указаний не давали, поэтому не понимают, с чего люди взяли, что к этому инциденту мэрия имеет хоть какое-то отношение.

- По факту выгрузки снега мы проводим проверку, - говорит Антон Полинтов, ведущий советник отдела контроля за благоустройством и содержанием территорий администрации Южно-Сахалинска. - Проверка проводится до сих пор, поэтому пока рано говорить о том, кот виноват в инциденте. Разбираемся.

Примечательно, что пока мэрия отнекивается и пытается выяснить, кто дал приказ прятать грязный снег, управляющая компания уже рассказала о том, как все было на самом деле.

- Мы с рабочими просто не так поняли друг друга. После проведения дорожных работ, в районе, где расположена стела, был беспорядок. Я дал указание рабочим привести все в порядок, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Станислав Войда, и.о. директора ГУДП «Экспромт». – Попросил, чтобы все красиво сделали, чтобы приятно было посмотреть. Речи о том, чтобы кто-то прятал грязный снег под чистым, разумеется, не было. Видимо, это они сами проявили такую инициативу, неправильно меня поняв. Снег они взяли за стелой и выгрузили перед ней.

Пока мэрия выясняет, кого бы наказать за спрятанный снег, видеоролик продолжает набирать популярность в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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