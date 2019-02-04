Тысяча человек вышли рыбачить в открытое море на треснувшем льду на Сахалине

Очередные выходные едва не привели к трагедии на льду. Снова в центре внимания залив Мордвинова в Сахалинской области. Все местные рыбаки знают, что там кладезь морепродуктов, поэтому это самое популярное место охоты за морскими обитателями. За навагу и корюшку тут многие готовы выйти даже на треснувший лед. Однако масштабы жадности или необъятной любви к зимней рыбалки удивят многих.

Третьего февраля в том районе порядка тысячи любителей вышли на лед. К счастью, после первого инцидента территорию патрулируют спасатели. Напомним, в начале года около 50 сахалинцам понадобилась помощь, чтобы добраться до берега из-за треснувшего льда. Не прошло и недели, как ситуация повторилась, да с большим количеством рыбаков.

По сообщению пресс-службы ДВРПСО, инспекторы обнаружили трещину от 40 сантиметров до 2 метров. На расстоянии одного километра рыбачили сотни людей. Чтобы предупредить их о ЧП, спасатели подали звуковые и световые сигналы. Большинству удалось добраться до берега самостоятельно. По некоторым данным, один мужчина погиб из-за сердечного приступа.

Поведение еще восьми рыбаков оставляет желать лучшего, ведь они просто-напросто проигнорировали все сигналы и продолжили охоту. Экстремалов эвакуировали спасатели уже поздним вечером.

- Мы в очередной раз обращаем внимание на то, что безопасным для рыбалки являются исключительно внутренние водоемы, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Ивельский, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области. – Настоятельно рекомендуем не подвергать свои жизни опасности ради рыбалки.

Очень надеемся на то, что следующие выходные не станут для полуострова трагичными, когда на оторвавшейся льдине, как на плоту, по волнам поплывут уже тысячи рыбаков.