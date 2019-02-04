Хабаровский край на месяц останется без свежего местного мяса из-за вспышки ящура

САНКЦИИ НА ПРИМОРЬЕ

В Хабаровском крае в конце прошлой недели ввели режим ЧС из-за вспышки ящура, который добрался до нас из Приморья. Каким образом это могло произойти, пока неясно. Сейчас режим действует на южной территории края. Специалисты установили на границе двух регионов полицейско-ветеринарные посты, как только стало известно об эпидемии у наших соседей. Но вирус все же пробрался. Причем его очаг находится лишь в одном месте - в Ильинке, на площадке ТОСЭР, где выращивает свиней крупный свиноводческий комплекс «Скифагро-ДВ». Заражено 159 особей, но уничтожить придется все поголовье, а это 1 тысяча 700 животных. Забой уже почти завершили.

- После этого, чтобы полностью избавиться от ящура, трупы инфицированных животных будут сжигать в специально оборудованном месте. К этому на предприятии планируют приступить шестого февраля, - отметил Александр Шкурин, министр сельского хозяйства края.

На свиноводческом комплексе ввели карантин. Там ограничили въезд и выезд автотранспорта, завоз и вывоз кормов, а также перемещение персонала и инвентаря. Но лишь на этом решили не останавливаться. Предприниматели, занимающиеся продажей мяса по всему Хабаровскому краю, перестали покупать мясную продукцию в Приморье, перешли на работу с другими поставщиками, в основном, это производители из Бурятии и Забайкальского края.

В точках продажи охлажденного мяса проходят массовые рейды. Специалисты проверяют наличие ветеринарно-сопроводительных документов на мясную продукцию, географию поставок и дату завоза.

- В ходе рейда были зафиксированы продажи охлажденной свинины из района имени Лазо, где действует режим ЧС. А в Хабаровском районе специалисты минсельхоза во время проверок выявили три несанкционированных забойных пункта, - уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

НЕТ МЯСА - НЕТ ПРОБЛЕМ

В связи со сложившейся обстановкой губернатор принял решение временно наложить запрет на продажу охлажденного мяса свинины в торговых точках Хабаровского края. При этом новые очаги заражения ящуром специалисты не обнаружили. Более того, в регион завезли 39 тысяч доз вакцины, уже привили около трех тысяч свиней. А с самого «Скифагро-ДВ» не было еще ни одной поставки мяса, комплекс только осенью закупил свиноматок для разведения животных. Развозить по магазинам свою продукцию они должны были начать в ноябре.

- Пока нам удалось остановить распространение ящура. Но угроза все еще есть. Поэтому нужно крайне ответственно подойти к проведению всех ветеринарных мероприятий. Стихийную торговлю нужно пресечь. Кроме того, тех, кто допустил работу несанкционированных забойных пунктов, нужно привлечь к ответственности, - сказал Сергей Фургал.

Сейчас в регионе распродают мясо с прошлых забоев, последний был первого февраля. Как только оно закончится, поступать новое на прилавки не будет. Фермеры получили запрет на убой животных. Дефицит в свежем мясе жители края будут испытывать минимум четыре недели. И это только если в регионе за это время не обнаружат новый очаг - в противном случае карантин продлят еще на 28 дней.

- Свинину привезут из Бурятии, а охлажденной говядины не будет, только если ее не завезут из Еврейской автономии. Чем быстрее мы победим ящур, тем быстрее на полки магазинов вернется охлажденное мясо. Да, придется тяжело, но поживем и без свежего мяса. Это вынужденная мера. Важно понимать, что ни в коем случае нельзя покупать мясо у частников, без документов. Это крайне опасно. Нам нужно избежать повторения ситуации в Приморье, - сказал Николай Постоев, главный государственный ветеринарный инспектор Хабаровского края.

В Приморье зафиксировали 14 очагов вспышки ящура, еще четыре находятся под вопросом. У животных из этих мест взяли анализы и проводят исследование. Случаев заражения людей нет, но это не повод расслабляться. У Хабаровского края был опыт заболевания людей во время последней подобной вспышки ящура - в 2013 году.

- В нашей истории случаев заболевания людей было всего несколько. Вероятность того, что человек заразится, минимальна, но это не значит, что нужно пренебрегать профилактическими мерами. О строганине и сале следует пока забыть, - отметил Сергей Рубанов, начальник отдела информации и связей с общественностью управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как защититься от ящура?

Подхватить вирус человек может не только от парного мяса, но и от замороженного, а еще от масла, сала и молока. Ящур вполне устойчив к холоду, а вот к термической обработке напротив. Однако в процессе готовки человек контактирует с мясом, отсюда и исходит риск. Поэтому важно тщательно мыть руки и посуду, где хранилось сырое мясо, после готовки. Также заразиться можно от самих животных или тех, кто за ними ухаживает - вирус месяцами может сохраняться на одежде фермера и шерсти животных. В колбасных изделиях он держится три месяца, а в замороженных продуктах - годами. При этом, заболев ящуром, человек не является заразным.

- У человека симптомы в первый день болезни похожи на обычный грипп: повышение температуры, слабость в теле, мышечные и поясничные боли. Ощущение, что тебя ломает. А вот на второй день уже появляется поражение слизистой оболочки рта, как и у животных. Потом на лице, руках и глазах появляется сыпь. Во рту - сильное жжение и боль, больно жевать и глотать, - объясняет Галина Аристова, начальник отдела исполнения полномочий в сфере охраны здоровья администрации Хабаровска.

При малейшем подозрении на ящур стоит немедленно обратиться к врачу. Но пока, к счастью, в Хабаровском крае не зарегистрировано ни одного случая обращения с подозрением на этот вирус.

Если вы стали очевидцем несанкционированной торговли свежим мясом «с обочины», следует сообщить об этом в управление ветеринарии по телефону: 8 (4212) 60-16-14.