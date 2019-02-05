2019-02-05T04:00:37+03:00
Общество

В Хабаровск пришли настоящие зимние морозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровск пришли настоящие зимние морозыВ Хабаровск пришли настоящие зимние морозыФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Бесснежный декабрь и теплый январь - такая неестественная для нашего климата зима выдалась в Хабаровске. Погода во всем регионе играла яркими контрастами: в северных районах мела метель, в южных - горела трава.

Тем не менее февраль вернул хабаровчан в зимнюю реальность. Буквально с первого дня последнего месяца зимы в городе подул сильный ветер.

- С первого февраля температуры воздуха в регионе снизились и будут дальше постепенно понижаться. На территорию Хабаровского края приходит высотный циклон, который принесет нам холодный арктический воздух, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Следовательно, с его приходом мы будем находиться в воздушной массе, достаточно холодной для начала февраля. Температуры воздуха в регионе ночью опустятся до минус 23-30 градусов, днем будет в пределах минус 15-20 градусов.

Кстати, в январе в дальневосточной столице было на пять градусов теплее нормы, но уже сейчас воздух за окном похолодел, температура опустилась на три-четыре градуса ниже февральской нормы.

- Та зима, которая должна была прийти к нам в январе, пришла спустя месяц, - продолжает синоптик. - Пятого февраля, как и в прошедший понедельник, будет очень ветрено - до 10-15 метров в секунду. Ветер будет усиливать ощущение мороза.

По словам специалиста, после первой десятидневки февраля резкого потепления можно не ожидать. Однако к концу месяца мы придем к нормативным температурным параметрам. Днем - от нуля до минус десяти градусов. Ночью - минус 10-15 градусов.

А вот снега можно пока не ждать - циклоны со снегопадами в феврале не предвидятся. Хотя синоптики не исключают, что осадков сполна хватит в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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