Хабаровские энергетики рассказали, как можно заплатить за отопление и горячую воду без процентов

КОМИССИЯ, КОТОРАЯ БЫЛА ВСЕГДА

В начале этого года многие потребители тепла и горячей воды в Хабаровском крае были неприятно удивлены - им пришлось не только отдать деньги за услугу, но и оплатить банковскую комиссию. Так как графа «за тепло» одна из самых дорогих в квитанциях, то и размер комиссии вышел немалым - от двадцати до семидесяти рублей. Для людей с небольшим доходом, особенно пенсионеров, это стало существенным ударом по семейному бюджету.

Напомним, откуда взялась эта комиссия. Фактически, она была и раньше, но платили ее сами энергетики, компенсируя эти деньги через тариф. Проще говоря, те самые двадцать-семьдесят рублей мы оплачивали сами, не подозревая того, внося плату за тепло. С первого января эти затраты на выплату вознаграждения агентам комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края были из тарифа исключены, тем самым платить «агентские» обязали самих потребителей.

КАК ЗАПЛАТИТЬ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

В январе комиссию стал брать Сбербанк, с начала февраля она появилась и у других банков. Причем ее размер устанавливается самими платежными агентами и может быть разным.

Так, например, при оплате через сервис «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, через сервис «Автоплатеж» - 1%, через банкоматы и терминалы Сбербанка - 1% (при оплате банковской картой), 2% (при оплате наличными деньгами). В офисах Сбербанка - 2,5% (при оплате банковской картой) и 3% (при оплате наличными деньгами).

Естественно, люди остались недовольны, в связи с этим Дальневосточная генерирующая компания попыталась снять часть вопросов, договорившись с Дальневосточной энергетической компанией.

- Мы понимаем, что для части наших потребителей, в особенности для пенсионеров, возможность оплачивать квитанции без дополнительных затрат - это очень важно. Мы смогли договориться с руководством ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» о том, что платежи за тепло и горячую воду в кассах абонентских отделов ДЭК в Хабаровском крае будут осуществляться без взимания комиссии, - рассказал Дмитрий Богдановский, заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК». - Кроме того, без комиссии можно оплатить квитанции за тепло и горячую воду и на сайте АО «ДГК». Платеж можно сделать любой банковской картой.

Есть еще одна возможностей платить без комиссии: через онлайн систему ГИС ЖКХ, на соответствующем портале, для этого придется воспользоваться услугой «виртуальный кошелек».