Кишечную палочку нашли в рыбных котлетах в Хабаровском крае

Начало этого года для предпринимателей в Хабаровском крае стало по большей части убыточным. Сперва из-за вспышки ящура в южных районах региона, власти ввели режим ЧС и наложили запрет на продажу охлажденной мясной продукции. Тем временем специалисты совместно с оперативниками вышли в рейды. Казалось, что теперь самой безопасной едой для местных жителей является рыба. Но нет. Опасность поджидает нас везде. Не ящур, так кишечная палочка.

Накануне предприниматель из Нанайского района, чтобы получить сопровождающий документ на продажу рыбных котлет, отдал пробу специалистам на анализы. Результаты оказались неутешительными, потому что в партии допустимая норма содержания бактерии была превышена в три раза. Продавать котлеты с кишечной палочкой, разумеется, запретили. Поэтому бизнесмену пришлось попрощаться с почти 10 килограммами котлет.

- Вероятно, что причиной нарушений ветеринарно-санитарных правил, которые повлекли за собой появление в продукции бактерии группы кишечной палочки, могли быть несоблюдения, как технологий производства, так и температурных режимов при перевозке, - рассказывает Сергей Рубанов, сотрудник пресс-службы Россельхознадхора по Хабаровскому краю и ЕАО. – В связи с этим мы предупредили предпринимателя о том, что данная партия не может быть поставлена для реализации в магазины. Весь товар изъяли, сейчас он находится на ответственном хранении, вскоре его утилизируют.

К счастью, анализы были проведены до того, как эти рыбные котлеты попали на прилавки магазинов. Велика вероятность, что приготовленный из этой продукции обед не принес бы вам удовольствия. В худшем случае вы бы оказались в больничной палате и еще долго не смогли есть ничего, кроме бульонов.