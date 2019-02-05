2019-02-05T12:19:38+03:00
Общество

В Хабаровск приехал первый в стране космический парк

Побывать в "космосе" все желающие смогут до 10 марта
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Хабаровск приехал первый в стране космический паркВ Хабаровск приехал первый в стране космический парк
Изменить размер текста:

Побывать в космосе может каждый! Совершить путешествие к звездам можно без мультипаспорта и Тесла-мобилей в ТЦ «Али Восток» с 26 января по 10 марта.

В Хабаровске открылся инновационный космический парк для всей семьи, где дети будут учиться и развлекаться, путешествовать по Юпитеру и Международной космической станции.

Семейный парк расположился на площади около 1000 м в ТЦ «Али Восток». Новейшие технологии и разработки со всего мира сделают из ваших детей космонавтов, помогут им преодолеть гравитацию и высадиться на Марс!

Не ломайте голову, куда пойти с ребенком в выходной. В «Космодрайве» вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:

- Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких;

- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности

- Взлет на ракете в кресле космонавта;

- Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;

- Отправка голоса на Марс, Юпитер, Венеру;

- Экскурсия по МКС;

- Прямое общение с космонавтами с орбиты;

- Посещение плазмокомнаты.

Каждый посетитель, даже самый маленький, сможет получить сертификат о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос!

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь https://vk.com/topic-175837302_39420655. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только до 10 марта в ТЦ «Али Восток». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Сайт: https://космодрайв.рф, VK. Телефон: 8 (909) 858 5115

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Хабаровске откроется Школа Урбанистики
Российский девелопер «ТАЛАН» совместно с Центром прикладной урбанистки запустила масштабное исследование, на основе которого уже в этом году будет разработан архитектурный проект застройки городского общественного пространства в Хабаровске
Эксперт: "Наши эмигранты редко добираются до вершины небоскреба, чаще остаются на нижних этажах или на парковке..."
Александр Синельников прокомментировал KP.RU итоги опроса, согласно которым более 40 процентов молодых россиян думают о возможном отъезде из страны
Новости 24
В Хабаровск приехал первый в стране космический парк
У студентов из Хабаровского края есть возможность стать госслужащими
Новую профессию перед пенсией смогут получить жители Хабаровского края
В Хабаровске в разгар ЧС из-за ящура нашли мясо без документов
На капитальный ремонт садика в пригороде Хабаровска выделят 30 миллионов рублей
Прокуратура Камчатки настаивает на поднятии затонувшего в заливе судна
На Камчатке изолировали школьницу, вымогавшую у знакомой деньги
Вас в прокуратуру вызывают: На Камчатке руководителей детских садов запугивали мошенники
Матч «Амур» - «Северсталь» 4 февраля: хабаровчане снова проиграли
Хабаровские гимнастки покорили Город Ангелов
«Вор-карманник» обокрал женщину в одном из магазинов Хабаровска
В Хабаровском крае становится все больше больных гриппом и ОРВИ
Лжепочтальон из Комсомольска-на-Амуре обманула 93-летнюю пенсионерку
Свидание со знакомой из интернета закончилось для хабаровчанина угоном машины
Одиннадцать домов в Хабаровске остались без холодной воды из-за коммунальной аварии