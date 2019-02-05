В Хабаровск приехал первый в стране космический парк

Побывать в космосе может каждый! Совершить путешествие к звездам можно без мультипаспорта и Тесла-мобилей в ТЦ «Али Восток» с 26 января по 10 марта.

В Хабаровске открылся инновационный космический парк для всей семьи, где дети будут учиться и развлекаться, путешествовать по Юпитеру и Международной космической станции.

Семейный парк расположился на площади около 1000 м в ТЦ «Али Восток». Новейшие технологии и разработки со всего мира сделают из ваших детей космонавтов, помогут им преодолеть гравитацию и высадиться на Марс!

Не ломайте голову, куда пойти с ребенком в выходной. В «Космодрайве» вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:

- Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких;

- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности

- Взлет на ракете в кресле космонавта;

- Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;

- Отправка голоса на Марс, Юпитер, Венеру;

- Экскурсия по МКС;

- Прямое общение с космонавтами с орбиты;

- Посещение плазмокомнаты.

Каждый посетитель, даже самый маленький, сможет получить сертификат о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос!

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь https://vk.com/topic-175837302_39420655. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только до 10 марта в ТЦ «Али Восток». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Сайт: https://космодрайв.рф, VK. Телефон: 8 (909) 858 5115