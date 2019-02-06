Повезло нам с папой: более 300 отцов в Хабаровском крае сидят в декрете

В Хабаровском крае 324 молодых отца решили уйти в отпуск и полностью посвятить себя воспитанию своих детей. Папы, вместо мам, оформили декрет, и будут выполнять все необходимые процедуры для ухода за малышом.

В пресс-службе хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования сообщили, что уйти в декрет может не только папа, но также бабушка, дедушка, другие родственники или опекуны, которые ухаживают за малышом. Правда, тогда от отпуска должна отказаться мама – двоим он не полагается. Важно соблюсти еще одно условие – тот, кто уходит в декрет, должен быть застрахован.

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком можно взять на полтора года, как и сделали 324 отца в прошлом году в крае. Пока малыш не достигнет этого возраста, папы будут не только менять пеленки, умиляться улыбке чада и учить его ходить, но и получать пособия. Выплата происходит с 1 по 15 число, определенной даты нет.

- Начислением ежемесячного пособия по уходу за ребенком занимаются органы социальной защиты по месту жительства. Информацию по начисленным и уже выплаченным пособиям можно получить в электронном кабинете застрахованного, - отметили в Фонде.

Что примечательно: в 2017 году количество пап, которые ушли в декрет, было немного выше - 350 человек. В 2016-м этот показатель был еще больше - 358 отцов.

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