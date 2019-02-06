2019-02-06T06:01:40+03:00
Происшествия

Кухонная плита «Мечта» убила двухлетнюю девочку на Камчатке

Пока мамы ребенка не было дома, за малышкой присматривал пожилой сосед
Элина ОГАНЕСЯН
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Кухонная плита «Мечта» убила двухлетнюю девочку на КамчаткеКухонная плита «Мечта» убила двухлетнюю девочку на КамчаткеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия случилась пятого февраля днем в камчатском городе Елизово. Мама троих детей не справлялась с домашними хлопотами и часто просила посидеть с ребенком пожилого соседа. Тот не отказывал.

К слову, сама семья была неполноценной - с отцом детей женщина развелась, а одного ребенка пришлось отдать в интернат из-за ДЦП. В итоге у нее на попечении остались двое: девочка, которой в апреле исполнилось бы два года, и малыш, который в день происшествия был в детском саду.

Вернувшись домой, женщина увидела страшную картину. Девочка лежала на кухне без признаков жизни, а рядом с ней на полу она увидела кухонную плиту «Мечта». Раньше она стояла на невысокой металлической конструкции, при том не очень устойчиво. Вероятно, ребенок задел плиту, и она рухнула ей на грудь.

На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

- По статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено уголовное дело, - рассказывает Елена Матафонова, руководитель пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю. – Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Для того, чтобы выяснить точную причину смерти двухлетней девочки, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Информацию о том, как долго матери не было дома, почему ребенок в это время был без присмотра взрослых и состояла ли семья на учете у органов опеки, оперативники пока не раскрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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