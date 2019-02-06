Экс-зампреда правительства Камчатки подозревают во взяточничестве

Валерий Карпенко, который около десяти лет занимал пост заместителя председателя правительства Камчатского края, стал фигурантом уголовного дела. Следствие выявило как минимум два эпизода получения высокопоставленным чиновником взяток от коммерческой фирмы. Взамен господин Карпенко и его подельник обещали свое покровительство.

Взятки, по версии следствия, Валерий Карпенко получал, будучи зампредом. Первый случай произошел в 2016 году. Вместе с чиновником, в уголовном деле фигурирует личность Леонида Минцева, начальника отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения». Якобы, действовали они сообща.

Директору некой коммерческой фирмы господа Карпенко и Минцев обещали покровительство, но взамен контора должна была проложить сеть холодного водоснабжения к их домам, которые находятся в поселке Термальный (Елизовский район). Естественно, работы проходили на безвозмездной основе. Следователи оценили такую медвежью услугу в один миллион рублей.

Во втором эпизоде зампред фигурирует в одиночестве. Случилось это сравнительно недавно, в 2018 году. Господин Карпенко потребовал фирму бесплатно предоставить отделочные материалы. Зампреду они нужны были для ремонта комнаты отдыха дежурного в войсковой части, где проходил срочную службу его сын.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе главка СКР по Камчатскому краю.

В данный момент Валерий Карпенко дает показания следователю.