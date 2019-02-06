2019-02-06T08:39:00+03:00
Происшествия

Экс-зампреда правительства Камчатки подозревают во взяточничестве

Следствие приписывает чиновнику и его подельнику «крышевание» коммерческой фирмы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Экс-зампреда правительства Камчатки подозревают во взяточничестве. Фото с сайта правительства Камчатского краяЭкс-зампреда правительства Камчатки подозревают во взяточничестве. Фото с сайта правительства Камчатского края
Изменить размер текста:

Валерий Карпенко, который около десяти лет занимал пост заместителя председателя правительства Камчатского края, стал фигурантом уголовного дела. Следствие выявило как минимум два эпизода получения высокопоставленным чиновником взяток от коммерческой фирмы. Взамен господин Карпенко и его подельник обещали свое покровительство.

Взятки, по версии следствия, Валерий Карпенко получал, будучи зампредом. Первый случай произошел в 2016 году. Вместе с чиновником, в уголовном деле фигурирует личность Леонида Минцева, начальника отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения». Якобы, действовали они сообща.

Директору некой коммерческой фирмы господа Карпенко и Минцев обещали покровительство, но взамен контора должна была проложить сеть холодного водоснабжения к их домам, которые находятся в поселке Термальный (Елизовский район). Естественно, работы проходили на безвозмездной основе. Следователи оценили такую медвежью услугу в один миллион рублей.

Во втором эпизоде зампред фигурирует в одиночестве. Случилось это сравнительно недавно, в 2018 году. Господин Карпенко потребовал фирму бесплатно предоставить отделочные материалы. Зампреду они нужны были для ремонта комнаты отдыха дежурного в войсковой части, где проходил срочную службу его сын.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе главка СКР по Камчатскому краю.

В данный момент Валерий Карпенко дает показания следователю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Следователи выясняют, кто виновен в смерти женщины, погибшей при пожаре в центре Хабаровска
Мясу быть: В Хабаровском крае разрешили продавать охлажденную свинину
Судимая хабаровчанка влезла в чужой дом и украла продукты из холодильника
Губернатор Хабаровского края выяснит, как обстоят дела со здравоохранением и охраной природы в районах региона
В Хабаровске ищут волонтеров для «WorldSkills»
Пенсионерка из ЕАО хотела продать квартиру, а в итоге лишилась денег
Военные впервые покорили гору Ко в Хабаровском крае
В Хабаровске поймали «бесшумного» угонщика, который несколько лет крал дорогие иномарки при помощи сканера
Сейф с дневной выручкой из Центрального рынка украл безработный в Хабаровске
В Хабаровском крае почти 30 вагонов, набитых углем, сошли с рельсов
Пожар в цеху в Хабаровском районе: огонь охватил базу по производству пластиковых окон
Из-за малоснежной зимы «Лыжню России» перенесли из Хабаровска в Комсомольск
Погода в Хабаровске на 6 февраля 2019 года: днем до -20 градусов, без осадков
В Хабаровск приехал первый в стране космический парк
У студентов из Хабаровского края есть возможность стать госслужащими
Новую профессию перед пенсией смогут получить жители Хабаровского края
В Хабаровске в разгар ЧС из-за ящура нашли мясо без документов
На капитальный ремонт садика в пригороде Хабаровска выделят 30 миллионов рублей
Прокуратура Камчатки настаивает на поднятии затонувшего в заливе судна
На Камчатке изолировали школьницу, вымогавшую у знакомой деньги
Вас в прокуратуру вызывают: На Камчатке руководителей детских садов запугивали мошенники
Матч «Амур» - «Северсталь» 4 февраля: хабаровчане снова проиграли
Хабаровские гимнастки покорили Город Ангелов
«Вор-карманник» обокрал женщину в одном из магазинов Хабаровска
В Хабаровском крае становится все больше больных гриппом и ОРВИ
Лжепочтальон из Комсомольска-на-Амуре обманула 93-летнюю пенсионерку
Свидание со знакомой из интернета закончилось для хабаровчанина угоном машины
Одиннадцать домов в Хабаровске остались без холодной воды из-за коммунальной аварии