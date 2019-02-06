27 вагонов с углем сошли с путей в Хабаровском крае: угрозы для экологии нет

В Хабаровском крае сегодня утром, около 06:00 утра произошел сход 27 вагонов, груженных углем. Всего в составе поезда их было 54. Последствия серьезной аварии на железной дороге попали на видео. Масштаб случившегося буквально поразил очевидцев.

- Е-мае. Жесть. Рельсы, шпалы вырваны просто, - комментирует автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/690293" frameborder="0"></iframe> Сход вагонов с углем в Хабаровском крае: На место происшествия вылетел вертолет Ми-8.Комсомольская правда

На место происшествия выехали два восстановительных поезда со станций Новый Ургал и Постышево, чтобы оперативно «поставить на ноги» вагоны. Сколько на это может уйти времени не уточняется, но пассажирам волноваться не о чем.

- Ближайший пассажирский поезд №364 сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре ожидается в 12:04 по московскому времени, - рассказывает Инна Пепеляева, начальник отдела по работе по СМИ ДВЖД.

Уже сейчас известно, что на железнодорожном полотне имеются повреждения, но специалисты уверены, его успеют починить до отправления пассажирского поезда.

На место схода вагонов с углем в Верхнебуреинском районе около полудня вылетел вертолет МИ-8 регионального отделения МЧС России. На его борту находятся следователи и оперативная группа чрезвычайного ведомства, которым предстоит уточнить протяженность поврежденного полотна и выяснить причину случившегося. Пока нет никаких версий.

- К счастью никто не пострадал. Поезд не пассажирский, а грузовой. Вагоны сошли с рельсов на глухом участке, можно сказать посреди тайги, - отметила Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На мест уже сейчас работают 76 человек на 8 единицах техники. К ним отправился один дополнительный восстановительный поезд. В ДВЖД заверили, что угрозы для экологии нет.