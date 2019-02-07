2019-02-07T08:46:44+03:00
Общество

Не уверен в мясе - требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядину

И когда после вспышки ящура на прилавках снова появится мясо местных фермеров [фото]
Александра ШОПЕНКО
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Не уверен в мясе – требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядинуНе уверен в мясе – требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядинуФото: Александра ШОПЕНКО
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На одном из крупных свиноводческих комплексов Хабаровского края зафиксирована вспышка ящура. Из-за этого в столице региона, Хабаровском, Вяземском, имени Лазо и Бикинском районах объявлен режим ЧС, а любое мясо из этих территорий запрещено продавать до марта. Однако совсем оставить людей без свинины и говядины немыслимо, поэтому прилавки в магазинах и на рынках не пустеют.

- Мы продаем мясо из Красноярского края, до этого говядина и свинина были местные, привозили из деревень. Объемы поставок, кончено, снизились из-за ящура. Да и люди стали ощутимо меньше мясо покупать, все кинулись на базы, потому что считают, что там хороший товар, - поделилась продавец на рынке Галина.

Не уверен в мясе – требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядину Фото: Александра ШОПЕНКО

Не уверен в мясе – требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядинуФото: Александра ШОПЕНКО

Власти разрешили завозить в край мясо из регионов, где не свирепствует ящур. В «белый список» попали Бурятия, Забайкальский, Красноярский, Алтайский края и Московская область. Свинину и говядину именно из этих регионов можно купить в магазинах и на рынках. Доставка свинины и говядины из этих территорий занимает три-пять дней, перевозится продукция в рефрижераторах при температуре от нуля до минус одного градуса. При таких условиях мясо может храниться до 12 суток.

- Чтобы не было дефицита на потребительском рынке и роста цен на говядину, свинину и курицу, было принято решение разрешить продажу мясной продукции из других регионов. Такое решение было принято вовремя, иначе еще два-три дня, появился бы ажиотаж, и стоимость товара увеличилась, - рассказал Николай Крецу, председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

ДОКУМЕНТЫ НА БОЧКУ!

Любое мясо, которое продается в магазинах края, должно иметь ветеринарное свидетельство. Его продавцы обязаны предоставить по требованию покупателя. В магазинах и на рынках, где есть свои лаборатории, выдается еще разрешение на реализацию мяса и субпродуктов. В нем, кстати, не указывается регион производства. Подделать, как заверяют специалисты, эти документы невозможно. Во-первых, у каждой лаборатории свой бланк разрешения, во-вторых, весь скот и мясо отслеживаются в системе «Меркурий».

Не уверен в мясе – требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядину Фото: Александра ШОПЕНКО

Не уверен в мясе – требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядинуФото: Александра ШОПЕНКО

Самостоятельно также можно выяснить, откуда мясо и как давно оно лежит на прилавке. В ветеринарных документах внизу стоит штрих-код, который можно считать камерой мобильного телефона при помощи специального приложения.

Факт подлога запрещенного мяса к разрешенному специалисты также исключили.

- Там, где есть ветслужба, риск того, что, например, красноярскому мясу подложат местное, минимален. Специалисты примерно по пять раз в день проверяют мясные ряды. В магазинах за этим следит служба безопасности или охрана через камеры видеонаблюдения, - отметила Анастасия Будникова, заведующая лабораторией Южного рынка.

Не уверен в мясе – требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядину Фото: Александра ШОПЕНКО

Не уверен в мясе – требуй документы: откуда в магазины Хабаровского края привозят свинину и говядинуФото: Александра ШОПЕНКО

КОГДА ПОЯВИТСЯ МЕСТНО МЯСО?

Временный запрет введен с 4 февраля и на 28 дней. Если в течение этого времени будет обнаружен новый очаг заболевания ящуром, карантин будет продолжен на такой же срок.

- Местные производители, которым запрещено продавать охлажденное мясо, терпят убытки. Решать этот вопрос будут чуть позже, сейчас главное локализовать ЧС, чтобы ни в коем случае не пострадали люди. Оперативная задача именно такая. Уже после будем заниматься проблемами производителей. Возможно, это будут какие-то льготные кредиты или иные финансовые инструменты поддержки, - отметил Крецу.

Жителей и гостей Хабаровского края призывают быть бдительными и сообщать о фактах обнаружения запрещенного мяса на прилавках магазинов и рынков.

Звонки принимаются по телефонам «горячей линии»: 8 (4212) 329-329 (минсельхоз), 8 (4212) 60-16-14 (управление ветеринарии) и 8 (4212) 40-26-20 (комитет торговли).

ИСТОЧНИК KP.RU

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