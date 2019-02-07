Аномальный холод: в Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы

Февраль. Казалось бы, месяц, когда погода должна медленно готовить нас к приходу весны. Но нет. В Хабаровском крае в феврале только-только наступила настоящая дальневосточная зима. Арктический циклон, пришедший в регион на этой неделе, заметно снизил температуры воздуха. Хабаровчане несмотря на то, что столбик термометра настоятельно показывал -23, уверяли - все намного хуже. Из-за ветра по ощущениям было все минус 37 градусов.

Оказалось, что жителям краевого центра еще повезло, потому что настоящие лютые морозы зарегистрировали в Верхнебуреинском районе. Там установились аномально низкие температуры – минус 50 градусов. С учетом данных по всем районам региона, синоптики пришли к выводу – сегодня, 7 января, самый холодный день этой зимы. Так холодно в феврале в последний раз было в 2010 году.

- С приходом арктического циклона низкие температуры отмечаются на всей территории Хабаровского края, - рассказывает Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. – Самые низкие температуры у нас на севере региона – в прошлом месяце там было -30-35. Минус 50 - температуры, которые не характерны для февраля, они больше свойственны первой декаде января, но зима к нам пришла с опозданием. В итоге мы идем на 5-7 градусов ниже нормы для третьего зимнего месяца.

О наболевшем, о том, что могло бы хоть немного улучшить погодную ситуацию в регионе - о снеге. Его в этом месяце не будет. По крайней мере, так видят синоптики.

С начала следующей неделе в крае начнет понемногу теплеть. Но сперва это будет не так ощутимо, как хотелось бы. Температуры придут в норму лишь в конце месяца. Тогда днем столбик термометра поднимается до отметки -5-10 градусов.