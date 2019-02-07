Интернет-ловелас на Камчатке угрожал девушке гранатой за отказ продолжить свидание

Интернет-знакомства порой преподносят сюрпризы. Не так давно в Хабаровске осудили мужчину, который требовал с девушек платить неустойку за свидания после отказа заниматься сексом. В камчатском городе Елизово произошел не менее интересный случай.

27-летнего местного жителя прозвали интернет-ловеласом за его безграничную любовь к знакомствам в сети. На одном из сайтов он и увидел девушку-мечту. Даме он тоже показался интересным. Общением оба были довольны, поэтому нужно было переходить на следующий уровень отношений – реальные свидания.

После встречи дама даже решилась позвать его к себе в гости, но с осторожностью подошла к вопросу. 5 февраля вместе с мужчиной на вечеринку пришли ее приятели и подруги. Застолье проходило вполне неплохо. До тех пор, пока гости не начали расходиться. Ухажер под выдуманным предлогом задержался, а потом начался настоящий спектакль. Мужчина объявил новой знакомой: «Show must go on!». Однако девушка не хотела продолжать ночное свидание в своей квартире и просила гостя уйти. По всей видимости чары девушки полностью окутали его сознание, и он решился на кардинальные меры, чтобы добиться ее расположения.

- Мужчина достал из кармана «гранату», сказал, что взорвет ее и себя, если их свидание не продолжится, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Алла Иванова, руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - Не менее часа злоумышленник продолжал застолье, а когда вышел в подъезд, девушка позволила в полицию.

Разумеется, по тревожному звонку на место приехали сотрудники полиции. Первым оказался наряд ГИБДД. Инспекторам пьяный ловелас сказал, что отдал гранату знакомому, а тот уехал на машине. В итоге были подняты региональные управления ФСБ и Росгвардии. В дальнейшем ту самую гранату нашли в сугробе рядом с домом девушки. Оказалось, что это всего-навсего муляж - игрушка. А сам ухажер тот еще уголовник. Его не раз судили за кражи.

Теперь его ждет новое уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Примечательно, что несмотря на то, что граната оказалась фальшивой, обвинения вполне реальны, ведь девушка в действительности поверила в происходящее и боялась за свою жизнь. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.