Пожар в ТЦ «Океан» на Сахалине: площадь пожара 1000 квадратных метров, бизнесмены терпят колоссальные убытки

Полдень. Происшествие поставило на уши жителей небольшого сахалинского города Оха. Воскресный день у них начался с объемного густого дыма, выходящего из окон одного из самых популярных местных торговых центров. Огонь охватил «Океан», расположенный в центре города на улице Ленина. Через несколько минут о пожаре узнали и спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/690976" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Океан» на Сахалине: площадь пожара 1000 квадратных метров.Социальные сети

Сигнализация сработала без сбоев, поэтому посетители – 21 человек, покинули здание. Предприниматели, которых здесь десятки, до прибытия сотрудников эвакуировались, оставив в горящем торговом центре не только дорогостоящие товары на миллионы рублей, но и выручку от продаж.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горел потолок на первом этаже на площади 30 квадратных метров. Густые столбы дыма до сих пор валятся из окон торгового центра. Пламя молниеносно распространилось, и сейчас площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. По некоторым данным, все торговые точки, расположенные в здании, уже не спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/690974" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ "Океан" в Охе.Социальные сети

- В тушении задействованы 15 человек и 5 единиц техники Охинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации пострадавших нет, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за проводки и неправильной эксплуатации системы обогрева на входе в ТЦ.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.Фото: Социальные сети

В то же время появилась информация о том, что из-за крупного пожара в «Океане» посетителей и персонал эвакуировали и в соседнем ТЦ «Панорама». Из-за ветра велика вероятность переброса огня с одного здания на другое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/690979" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Океан» на Сахалине: площадь пожара 1000 квадратных метров, бизнесмены терпят колоссальные убытки.Социальные сети

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.