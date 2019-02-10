Суеверные люди знают, что если дорогу вам перебегает черная кошка, то это к беде. А что если не черная, а полосатая и не домашняя, а дикая? Иными словами, что предвещает перебегающий дорогу тигр? Пока кто-то полез в интернет за ответами, хищник из Хабаровского края уже успел снова уйти в тайгу. Но перед этим его заснял проезжающий на машине мужчина. Место действия – трасса Хабаровск-Комсомольск. Произошло это все недалеко от поселка Маяк в Нанайском районе несколько дней назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/691007" frameborder="0"></iframe> Если дорогу перебежала дикая кошка? В Хабаровском крае сняли бегущего по трассе тигра.

За это время видеоролик посмотрели тысячи пользователей, а под постом появились десятки комментариев.

- Он терроризирует весь Нанайский район!

- Перебегающий дорогу тигр – к мертвым собакам.

- Это он от людей бежит.

По некоторым данным, это тот самый тигр, который практически весь январь держит в страхе жителей сел в Нанайскойм районе. Его прозвали собакоедом, а охотоведам разрешили его отловить, так как он становится опасным для населения. Однако он оказался очень ловким, до сих пор на свободе и позирует перед камерами мобильных.