2019-02-10T12:44:46+03:00
Дом. Семья

Если дорогу перебежала дикая кошка? В Хабаровском крае сняли бегущего по трассе тигра

Пользователи сети полагают, что это тот самый зверь-собакоед [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Если дорогу перебежала дикая кошка? В Хабаровском крае сняли бегущего по трассе тиграЕсли дорогу перебежала дикая кошка? В Хабаровском крае сняли бегущего по трассе тиграФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Суеверные люди знают, что если дорогу вам перебегает черная кошка, то это к беде. А что если не черная, а полосатая и не домашняя, а дикая? Иными словами, что предвещает перебегающий дорогу тигр? Пока кто-то полез в интернет за ответами, хищник из Хабаровского края уже успел снова уйти в тайгу. Но перед этим его заснял проезжающий на машине мужчина. Место действия – трасса Хабаровск-Комсомольск. Произошло это все недалеко от поселка Маяк в Нанайском районе несколько дней назад.

Если дорогу перебежала дикая кошка? В Хабаровском крае сняли бегущего по трассе тигра.

За это время видеоролик посмотрели тысячи пользователей, а под постом появились десятки комментариев.

- Он терроризирует весь Нанайский район!

- Перебегающий дорогу тигр – к мертвым собакам.

- Это он от людей бежит.

По некоторым данным, это тот самый тигр, который практически весь январь держит в страхе жителей сел в Нанайскойм районе. Его прозвали собакоедом, а охотоведам разрешили его отловить, так как он становится опасным для населения. Однако он оказался очень ловким, до сих пор на свободе и позирует перед камерами мобильных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светлана Акулова накануне 155-летия Московского зоопарка: «Летом будем праздновать и откроем детский зоопарк»
В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» мы побеседовали с генеральным директором столичного зоопарка о раннем пробуждении енотов и строительстве нового входа
Новости 24
Пожар в жилом доме в поселке Мухен Хабаровского края: есть погибший и пострадавший
Облил бензином и сбежал. В Биробиджане «засветился» поджигатель иномарки
Психологи колоний Хабаровского края прошли арт-терапию, чтобы снова «лечить» души преступников
Невнимательный житель Биробиджана лишился барсетки с 30 тысячами рублей
Пожар на производственной базе в Хабаровске: огонь тушили два десятка пожарных
Погода в Хабаровске на 10 февраля 2019 года: днем до -16 градусов, без осадков
Напавший на таксиста хабаровчанин попытался в суде разыграть карту жертвы
Финалисту «Лидеров России» предложили пост министра в Хабаровском крае
Штормовое предупреждение на Камчатке: высота волн может достичь десяти метров
Дом радио загорелся ранним утром в Хабаровске
Новорожденного в тяжелом состоянии на вертолете доставили в Хабаровск
Пить воду из под крана жители хабаровского поселка Красная речка смогут через год
Погода в Хабаровске на 9 февраля 2019 года: днем до -15 градусов, без осадков
В Хабаровске пересчитают и нанесут на карту все помойки
В Советской Гавани построят новую центральную больницу
Делом об избиении ребенка женщиной-полицейским займется следственный комитет
Цены на мясо в связи со вспышкой ящура в Хабаровском крае взяли на контроль