Певица Валерия застряла в 40-градусный мороз на трассе между Хабаровском и Комсомольском

Суровые морозы нагрянули в Хабаровский край совсем недавно, все сложности дальневосточной зимы ощутила на себя певица Валерия, пока добиралась из краевого центра в Комсомольск-на-Амуре.

- Мороз сегодня стоял злющий, и когда выезжали из Хабаровска, подумала, что если в такую погоду что-то на дороге случится, можно сто раз замёрзнуть, пока помощь придёт. Как в воду глядела. Через 200 км пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный. Слава Богу, скорость была невысокой, так как выезжали со стоянки у придорожного кафе, и машина только начинала брать разгон. Поломка оказалась серьёзной, и передвигаться на этом автомобиле оказалось совершенно невозможным. Что делать? Йося принял решение ловить попутку, так как автомобиль мог бы нас забрать с этой точки только через 2 часа - мы остановились ровно на полпути между городом отправления и точкой прибытия. Нас подобрало неизвестно откуда взявшееся такси - разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности, причём с правым рулём управления. Когда машина шла на обгон, рядом сидящий с водителем человек должен был описывать ситуацию на дороге - можно совершать какие-то маневры или нет, потому что сам шофёр ничего не видел. Целый час ехали на этой драндулетке, замёрзли вдрызг, пока мы не пересели на отправленную за нами машину. Спасибо, конечно, водителю (и наша благодарность была, разумеется, и материальной тоже), но мне все равно не понять, почему для перевозки пассажиров используются такие аварийные автомобили. Хоть этот не развалился, пока добирались до места. Слава Богу, все успели. Концерт отыграли с каким-то особенным драйвом. Спасибо всем зрителям!!!! Это было невероятно!!!!!! Люблю вас и очень ценю, - описывает в Instagram свои дорожные приключения народная артистка.

Именно не этой неделе в Хабаровск пришли настоящие «крещенские» морозы. Температуры в Хабаровске держатся на отметке в 28 градусов ниже нуля, в Комсомольске подбираются к -40. Все это благодаря арктическому циклону, накрывшему регион. Впрочем, синоптики обнадеживают - огромные массы холодного воздуха постепенно покидают нашу территорию. Уже на этих выходных начнет возвращаться привычное этой зимой тепло.