Система или люди: кто виноват в проблеме вывоза мусора в Хабаровске?

СЕГОДНЯ 05:43 2019-02-08T07:27:23+03:00

Что делать, если у вашего дома свалка и убирать ее желающих нет [фото]

В редакцию «Комсомольской правды – Хабаровск» нередко обращаются люди с одним и тем же кличем о помощи: «Мусор не вывозят неделями/месяцами, жить уже невозможно». Мы решили объединить все просьбы и объяснить: на ком или чем лежит ответственность за экологические проступки и куда обращаться, когда мусорный контейнер «лопнул».

ГЛАВНЫЕ ПО МУСОРУ

В подавляющем своем большинстве вывозом мусора из многоквартирных домов занимаются управляющие организации. Они, в свою очередь, должны заключить договор с компанией, которая будет опустошать контейнеры, согласно нормам СанПиН, каждый день летом и один раз в три дня зимой. Главное, чтобы подходы к мусорным бакам были открыты, а не заставлены машинами.

За пределами центра города ситуация отличается только тем, что нет забора.Фото: Социальные сети

В частных секторах ситуация немного иная. Управляющих организаций там нет, и каждый жилец сам заведует своим домом. Соответственно, и вывозом мусора люди должны заниматься самостоятельно – заключать договора, контролировать приезд спецмашин и так далее.

Но в обоих случаях есть исключения из правил, которые отказываются признавать, в том числе, и свою ответственность за порчу экологии. Люди отказываются платить и заключать договора на вывоз мусора, из-за чего может страдать вся округа.

Мусор, как рассказали местные жители, привлекает бродячих собак.Фото: Социальные сети

Например, двухэтажный дом на восемь квартир без канализации, тариф в пределах 23-25 рублей за квадратный метр, коих в здании около 500. На содержание и текущий ремонт, примерно, в месяц получается около 12-14 тысяч рублей. И это при условии, если свои кровные отдадут все жильцы. На вырученные деньги необходимо содержать аварийную службу, рихтовать дом и вывозить мусор, который отвезти в специальное место и утилизировать.

«Мусорный след» тянется в лесок на несколько метров от свалки.Фото: Социальные сети

Давайте будем честными: платят по этой строчке в квитках далеко не все. Резонно возмущаются добросовестные соседи: «Я исправно плачу! Почему мусор и ныне там?!». Система, товарищ. И это ни в коем случае не оправдание для безалаберных «управляек» или ТСЖ, это, скорее, попытка достучаться до злостных неплательщиков, у которых напрочь отсутствует чувство коллективной ответственности.

Плотно набитые мусором мешки грудой валяются на проезжей части.Фото: Социальные сети

- Возможно, с приходом единого регионального оператора вопрос частично решится. Он должен будет заключить договора со всеми жителями частного сектора, с собственниками жилья в многоквартирных домах и заниматься вывозом мусора. Такая схема начнет работать у нас со следующего года. Пока нет сведений, как будет рассчитываться норматив накопления мусора – с квадратного метра жилья или с человека. На мой взгляд, первый вариант был бы оптимален, потому что площадь квартиры мы знаем, а сколько в ней действительно проживает людей - нет, - отметил Виталий Федоров, заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска.

«УПРАВЛЯЙКА» ОСЛЕПЛА

Некоторые жильцы «Казачьей горы» выбрасывают мусор куда попало, но только не в контейнерыФото: Ольга МОРОЗОВА

Некоторые управляющие организации тоже вносят толику в «мусорную проблему» Хабаровска. Под различными предлогами они вывозят отходы либо редко, либо вовсе игнорируют этот факт. А иногда и вовсе доходит до маразма: контейнеры закрывают на замок или обносят их железной решеткой.

На «Казачьей горе» Евгения живет уже 15 лет, и, по ее словам, проблема с вывозом мусора то решалась, то возникала снова. Этим летом владельцы квартир в этом ЖК были ошарашены нововведением от управляющей компании.

В некоторых дворах для контейнеров сделали отдельную площадку, обнесли забором и поставили магнитный замок.Фото: Ольга МОРОЗОВА

- Помойку обнесли сеткой и поставили магнитный замок. Уж не знаю, от кого охраняют мусор, может, решили как-то разделить живущих в окрестностях по принципу: «наша помойка – не наша помойка». Но что-то явно пошло не по плану… Люди просто начали складывать свои пакеты под эти ворота, через пару дней, как уберут, снова вырастает гора, да такая, что ключ становится бесполезным – отодвинуть дверь и попасть на площадку просто нереально. Другие нашли обходной путь – огибают площадку с обратной стороны и бросают пакеты с отходами через забор куда попало. Сейчас прекрасная картина – пустые баки, а вокруг целая стена из мусора. Зимой эта куча хотя бы не воняет, а вот летом… Я однажды пошла вынести мусор, открыла дверь и решила дойти до самого дальнего бака – он был пустым. И тут выяснилась прекрасная вещь – оказывается, открыть дверь с обратной стороны нельзя! Хорошо мимо сосед ехал, остановился, я просунула ему через сетку ключи и он меня выпустил, - поделилась своей историей Евгения, жительница «Казачьей горы».

Такие переполненные контейнеры можно увидеть практически в каждом втором дворе города.Фото: Александра ШОПЕНКО

Что делать Евгении и другим людям, столкнувшимися с тем, что из контейнеров уж бьет «мусорный фонтан»? В первую очередь за разъяснениями необходимо обратиться в управляющую организацию. Если обычного звонка недостаточно, тогда в ход идет письменное заявление с настоятельной просьбой вывезти мусор.

Контейнеры вывозят, но вот о мусоре, который разбросан рядом, забываютФото: Ольга МОРОЗОВА

Специалисты советуют зафиксировать бесчинство, составив комиссионный акт в произвольной форме, в котором необходимо указать период, в течение которого не вывозится мусор и приложить фотосъемку свалки. Засвидетельствовать документ должны как минимум два жильца дома – поставить свои подписи и ФИО.

Такие переполненные контейнеры можно увидеть практически в каждом втором дворе города.Фото: Ольга МОРОЗОВА

- Если это не помогло, тогда на общем собрании жильцы вправе отказаться от услуг нынешней управляющей организации и избрать новую. Либо они могу перейти на непосредственное управление и нанять организацию, которая будет вывозить мусор, самостоятельно, - рассказал Виталий Федоров.

Также у собственников квартир есть вариант написать заявление в государственную жилищную инспекцию о проведении проверки своей безответственной управляющей организации. Лицензии ее не лишат, но вот штраф до 30 тысяч рублей заплатить обяжут.

ИСТОЧНИК KP.RU