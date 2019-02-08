На Камчатке ледяная глыба упала с крыши дома на школьника

Случилось ЧП утром 7 февраля в камчатском городе Вилючинске. Температуры воздуха там практически всю зиму умеренные, а сейчас, в феврале, морозы уже покинули полуостров.

15-летний мальчик в минувший четверг вышел из дома и пошел по привычному маршруту прямо в школу. Неожиданно с крыши дома, расположенного по улице Нахимова, на него рухнула огромная глыба льда. Мальчик упал на землю. На помощь поспешил военнослужащий, который проходил мимо. Он подошел к ребенку и поднял его с дороги. Вероятно, из-за шокового состояния последствия ЧП стали проявляться лишь тогда, когда школьник уже сидел на уроке. В классе подросток резко почувствовал приступ тошноты, потом у него сильно заболела голова. О своем самочувствии мальчик сказал учителю, которая забила тревогу и позвонила маме ученика.

Секретарь школы информацию о случившемся также подвтердила. Оказалось, что родительница является медицинским работником в местном военном госпитале. Туда школьника и доставили. Врачи настоятельно рекомендовали в течение 10 дней придерживаться постельного режима. За пациентом присматривает сама мама.

За уборку снега и льда с крыши домов по закону отвечает управляющая организация, обслуживающая конкретный дом. Однако, если, например, сосулька сорвалась с балкона, виноват будет собственник квартиры. Пока по следам истории уголовное дело не возбуждено.

- Следственный управлением инициировано проведение доследственной проверки, - рассказывает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - По ее результатам будет принято решение, в том числе дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию здания.