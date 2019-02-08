Когда Хабаровск придет к раздельному сбору мусора?

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-08T12:46:05+03:00

С 2001 года в краевой столице внедряется система раздельного сбора мусора, и пока дело продвигается не так быстро, как хотелось бы. «Кто виноват и что делать?» – на извечный вопрос попытался ответить корреспондент «КП-Хабаровск».

В Хабаровске из вторичной бумаги производят салфетки, туалетную бумагу, ячейки для яиц и тому подобное.Фото: Иван ВИСЛОВ

РАЗДЕЛЯЙ И ПОМОГАЙ

О существовании системы раздельного сбора отходов знают немногие и то по установленным на железнодорожном вокзале разноцветным контейнерам. Но на самом деле такие мусорки есть и во дворах, и даже на предприятиях краевой столицы. Более того, в городе даже существуют мощности по переработке вторсырья – бумаги, пластика, резинотехнических изделий. Некоторые наименования отсортированного мусора продаются либо в другие страны, либо в соседние регионы.

Но вот только внедрение системы раздельного сбора мусора в Хабаровске почему-то «буксует» уже не один год. Стоит ненароком понаблюдать за теми самыми контейнерами на железнодорожном вокзале, чтобы понять: это не особенно нужно самим людям. В урны прохожие отправляют все, что угодно, не интересуясь, для какого мусора они предназначены. В чем причина? В менталитете – считают знакомые с ситуацией специалисты.

Внедрение системы раздельного сбора мусора должно снизить расходы людей на вывоз отхода.Фото: Правительство Хабаровского края

- Все привыкли бесплатно пользоваться чем-то, но мы забываем о том, что один из принципов окружающей среды – за использования природных ресурсов надо платить. Например, для предприятий давно существует налог за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе, за размещение отходов. С приходом единого регионального оператора за мусор, который вывозят на полигон, люди тоже будут платить. Это будет включено в тариф. Нужно, чтобы люди понимали свою ответственность за состояние окружающей среды и за то, в каком состоянии они передадут ее следующим поколениям, - поделилась Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов мэрии Хабаровска.

В крае нет предприятия, которое занималось бы отжившими свое батарейками.Фото: Правительство Хабаровского края

Частое информирование, разъяснение и наглядная демонстрация плюсов раздельного сбора мусора – давний помощник в вопросах срывания ярлыков. Свалок станет меньше, гореть они будут реже, в воде бутылок и пакетов практически не останется – чем не положительные моменты. Тем более что влияние свалок на окружающий мир и организм человека до сих пор до конца не изучено. Ну и вишенкой на торте должно стать прогнозируемое снижение стоимости вывоза мусора для хабаровчан. Отходов меньше, экология лучше, деньги сэкономлены – всем хорошо.

В Хабаровске контейнеры для раздельного сбора мусора есть в некоторых дворах и вокзалах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но для некоторых хабаровчан забота о природе не пустая фраза, а вполне обычное состояние. Именно благодаря им (и ряду предприятий, конечно) в системе раздельного сбора мусора в Хабаровске еще теплится жизнь. Поклонники экологии к 2018 году смогли увеличить долю отходов, которые отправляются на переработку, в 18 раз. Другое дело, что кропотливо отделяя остатки котлеты по-киевски от пластикового контейнера, люди не знают, пойдет ли их труд на пользу.

Предприятия по переработке вторсырья в Хабаровске есть, но их мало.Фото: Правительство Хабаровского края

ИНФРАСТРУКТУРА ЕСТЬ? А ЕСЛИ НАЙДУ?

А тут вскрывается и вторая проблема – недостаточно развитая инфраструктура. Да, предприятия по переработке вторсырья в Хабаровске есть, но их мало и они не до конца понимают, как им работать в условиях того, что с 2017 года вопросом внедрения системы раздельного сбора мусора занимается правительство края, а не администрация города. К тому же не все виды отходов можно переработать в регионе. Например, в крае нет предприятия, которое занималось бы отжившими свое батарейками.

В урны для раздельного сбора мусора в Хабаровске прохожие отправляют все, что угодно.Фото: Николай ХИЖНЯК

- Еще один вопрос не дает переработчикам покоя: как они будут существовать с вступлением Хабаровского края в новую схему по обращению с отходами и с приходом единого регионального оператора, - продолжает Ирина Дубянская. – Это подразумевает систему неких договорных отношений. Должна быть четкая взаимоувязанная система с того момента, когда человек разделяет мусор до дальнейшего его использования вплоть до покупки того же пластикового ведра из вторсырья в магазине.

Одно из предприятий Хабаровска собирает стекла.Фото: Администрация Хабаровска

Таким образом установить контейнеры для раздельного сбора мусора и объяснить людям, как этим пользоваться – недостаточно. Нужна дальнейшая инфраструктура, а чтобы ее расширить – нужны деньги. Сейчас власти пытаются сохранить то, что уже есть, однако когда Хабаровск будет выбрасывать стекло отдельно от алюминия – сказать никто не берется.

Внедрение системы раздельного сбора мусора в Хабаровске затормозилось.Фото: Администрация Хабаровска

Пока наиболее экологичный вариант сбора мусора – капсульные площадки. Это заглубленный контейнер с мешком, который вкапывается в землю. Срок службы мешка – один год. Капсула и крышка изготовлены из пенополистерола высокого давления, их срок действия практически не ограничен. Объем такого мешка – почти пять кубометров, тогда как обычный контейнер вмещает в себя до одного кубического метра мусора.

Отходы из такой капсулы не разлетаются по двору и к ним не прибиваются бродячие собаки. Еще один плюс – вывозить их можно реже.

Одно из предприятий Хабаровска собирает стекла.Фото: Администрация Хабаровска

ИСТОЧНИК KP.RU