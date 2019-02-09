Почти уничтоженную браконьерами рысь сфотографировали в заповеднике «Магаданский»

Уникальный случай произошел на Колыме - сотрудник заповедника на кордоне «Халанчига» сумел сфотографировать восточносибирскую рысь, которую практически истребили в 90-х годах прошлого века. В момент встречи с человеком редкая кошка сидела на дереве.

Встреча с восточносибирской рысью в Магаданской области - большая редкость. Бесконтрольная и варварская охота на этих животных поставила подвид на грань вымирания до создания заповедника. Еще во второй половине прошлого века восточносибирских рысей было в несколько раз больше. Сейчас же только на Камчатке под охраной находится всего около 50 особей.

Почти уничтоженную браконьерами рысь сфотографировали в магаданском заповеднике. Фото: Сергей Подаренко/государственный природный заповедник «Магаданский»

Восточносибирская рысь - самый крупный представитель этого рода кошачьих. Длина тела хищника может достигать до 130 сантиметров, а вес - до 30 килограмм у самцов. В природе редкая кошка может прожить до 15 лет, основная еда - заяц-беляк.

- Рысь славится своим острым зрением. Уникальность этого вида в том, что его представители могут видеть в темноте и способный найти небольших животных даже под слоем снега, - рассказали в пресс-службе государственного природного заповедника «Магаданский».

Редкие рыси не часто заходят в гости в заповедник. По большей части они заглядывает туда, чтобы полакомиться беляком. В основном рыси заходят на Сеймчанский участок, где зайцев больше всего. А вот на другие территории заповедника последний раз хищники заходили в 80-90-х годах прошлого века.

Почти уничтоженную браконьерами рысь сфотографировали в магаданском заповеднике. Фото: Сергей Подаренко/государственный природный заповедник «Магаданский»

Специалисты считают, что рысь зашла в заповедник случайно в поиске пропитания из-за сильной метели. Кстати, последний раз на кордоне «Халанчига» редкого хищника видели в далеком 1989 году.

То и дело регистрируемые следы восточносибирских рысей дают специалистам надежду на то, что эти животные продолжают обитать в труднодоступных и неисследованных верховьях Челомджи.