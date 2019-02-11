Хабаровский край подарит Приморью знаменитого тигра

Между Приморьем и Хабаровским краем еще в январе разразился небольшой конфликт, но отнюдь не на политической почве. Два соседствующих региона не могли поделить тигра. Интересно, что хищник не простой, а довольно знаменитый. Речь идет об Амуре, который прославился благодаря дружбе с козлом Тимуром. По этой истории даже спектакль поставили.

Причина деления хищника кроется в том, что по закону животное принадлежит Хабаровскому краю и не может более находится в Приморье. Дело в том, что хищник сейчас живет в частном сафари парке, что противоречит закону. Как говорит директор Приамурского зоосада имени Сысоева «Это как если бы государственный автомобиль отдали частному таксисту».

С юридической точки зрения все именно так, но вот с моральной все выглядит немного иначе. Сам тигр с совсем юного возраста живет в Приморье. Под Находку хищника отправили вместе с сестрой Тайгой еще в ноябре 2012 года, когда тигрятам было по полгода. Потом срок аренды животных истек, и их решили отправить в государственные зоопарки на запад страны. Но общественность оказалась против, тогда в дело вступил глава Хабаровского края.

- После долгих консультаций я принял решение, что все-таки необходимо тигра оставить там, где он уже привык жить. Условия для тигра там хорошие. Дергать его, куда-то переводить - это стресс для животного. Мы не передаем тигра «Сафари-парку», не передаем частным лицам, коммерческим структурам. Мы тигра из Хабаровского края передаем в Приморский край, - сказал Сергей Фургал.

Юридически это законно. Тигр станет собственностью Приморья, и теперь уже им придется решать вопрос о передаче Амура в сафари парк. Однако может получиться и так, что наши соседки откажутся от «подарка». Но, как заверили в пресс-службе правительства Хабаровского края, и на этот случай есть решение. Его готовы оставить в нашем регионе.