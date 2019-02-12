Трутнев раскритиковал выполнение плана по развитию Комсомольска

Сдача 15 объектов из комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре сорвана. Этот факт вызвал возмущение полпреда президента РФ в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева, который побывал в Комсомольске с рабочей поездкой.

По итогам инспекции он объявил, что доклад с перечислением ответственных за срыв сроков выполнения плана ляжет на стол председателю российского правительства.

По плану 18 объектов, в нем обозначенных, уже должны были быть сданы и приносить пользу комсомольчанам. Однако готовы лишь три из восемнадцати - проведена реконструкция драмтеатра, электроподстанций и построено 4,5 километра распределительного газопровода.

По остальным пятнадцати объектам плана, а среди них - инженерная школа, два участка дороги улицы Лазо, инженерная инфраструктура для микрорайона «Парус» - сроки ввода в строй окончательно сорваны.

- Очень много претензий к администрации Хабаровского края и к федеральным ведомствам. Мы достаточно подробно обсудили каждый объект, актуализировали все сроки. У нас нет других вариантов, мы обязаны реализовать план, люди здесь должны жить в нормальных условиях. На это выделены средства, вопрос только в том, как организована работа, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

А деньги на реализацию плана выделены немалые. До 2025 года на развитие города направят 41 миллиард рублей, семь из них должен выделить край. Однако два миллиарда на школу, детский сад, строительство детского технопарка и молодежного центра в бюджете региона даже не предусмотрели.

- Это неправильно. Деньги должны быть предусмотрены и работы должны выполняться в срок, - подчеркнул дальневосточный полпред.

Одной из причин провала комсомольских строек Юрий Трутнев назвал «бесконечные пересмотры и корректировки проектно-сметной документации, отсутствие качества и контроля за выполнением работ».

Он отметил, что необходимо посмотреть, как отрегулирована работа по проведению конкурсов на строительство объектов из плана развития Комсомольска-на-Амуре.

- Я боюсь, что здесь история получается очень простая: люди выигрывают конкурсы по заниженной цене для того, чтобы получить контракт. После этого они сразу выходят с пересмотром цены, - отметил Юрий Трутнев. - Это, во-первых, недобросовестная конкуренция, а во-вторых, как результат - сроки строительства «слетают».

Полпред пообещал, что все виновные в срыве сроков строительства будут зафиксированы в докладе, который представят Дмитрию Медведеву. Как накажут провинившихся - решит руководство страны. Однако, как считает Трутнев, «дисциплину среди наших коллег надо резко поднимать, так работать нельзя».

Кроме этого, Хабаровскому краю придется вернуть в федеральный бюджет большую сумму неосвоенных денег. Такие опасения ранее уже высказывал глава региона.

- Это будет для нас всех уроком и очередным подтверждением того, что опасения небезосновательны. Думаю, что в 2019 году мы этого не допустим. На краевом уровне будем делать корректировки плана по развитию Комсомольска, вносить изменения и работать 24 часа в сутки. Не исключаю, что нас ждут кадровые перестановки и рокировки, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.