На Сахалине заблудившийся сивуч часами плутал в лесу в поисках выхода к морю

«МЧС» ДЛЯ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ

Десятое февраля. Тревожный звонок раздался вечером. Директору заповедника «Курильский» позвонил коллега из местного рыбокомбината. Он рассказал о том, что молодой сивуч забрел в лес, заблудился и сейчас находится в ледовом заточении.

Информация заставила забеспокоиться руководителя особо охраняемой природной территории. Уже на следующий день к месту происшествия он отправил рабочую группу для проведения спасательной операции.

Морской лев преодолел больше 2,5 километра на суше и оказался в ледовом заточении. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

Сотрудники заповедника обнаружили, что морское животное по-прежнему находится в плену у суши, точнее - в небольшом ручье в лесу. Когда сивуч увидел людей, то испугался и пустился в бега - в самую чащу.

Спасателям нужно было действовать оперативно, а главное - осторожно. Не стоит забывать, что морской лев - хищник, опасный для человека. Но и за дело в этом случае взялись не дилетанты, а специалисты.

Чтобы вытащить потеряшку из ловушки, пришлось организовать настоящую спасательную операцию. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

- Сотрудники заповедника вместе с работниками рыбокомбината окружили сивуча. На его теле не было видно никаких внешних признаков ранений и травм, которые он мог бы получить в результате путешествия по суше, - рассказывает «КП-Хабаровск» Александр Кислейко, директор заповедника «Курильский». - В общей сложности морской лев преодолел порядка 2,5 километра - притом, это без учета того, что он еще плутал по лесу в поисках выхода к воде. - Дело в том, что у берегов Кунашира проходят миграционные пути сивучей. С начала февраля льды практически полностью перекрыли северную часть пролива между полуостровом Сиретоко и Кунаширом, а потом они покрыли и весь Кунаширский пролив. Накануне инцидента льды плотно выстроились вдоль всего охотоморского побережья.

Сотрудники заповедника на время примерили роль работников МЧС. Только спасали не человека, а хищника. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

Сивуч вышел на берег со стороны пролива недалеко от озера Лагунное, пересек его по льду и вышел к незамерзшему ручью Первухина. По нему он поднялся вверх и попал в ловушку. Выходит, что сивуч просто оказался в ледовом тупике. Вероятность спастись была мала. Хоть и были прецеденты, когда заблудившиеся в лесу морские львы находили дорогу к воде - тогда речь была о взрослых особях. А тут совсем юнец.

Чтобы спасти заблудившегося сивуча,"спасателям" пришлось вооружиться сетью и машиной. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

ДОМОЙ - В МОРЕ

Сама спасательная операция длилась около трех часов. Специалисты при помощи сетей поймали беглеца-сивуча, аккуратно обернули его тентом и поместили в машину, чтобы вывезти из лесного лабиринта.

Велика вероятность, что если бы морского льва не заметили, он попросту погиб бы от обморожения или голода. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

Вся операция по освобождению хищника продлилась около трех часов. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

- Вывезли его в Южно-Курильскую бухту и выпустили на волю, - продолжает Александр Кивлейко. - Сивуч зашел в море. По поведению можно было понять, что морской лев был очень рад возвращению в естественную среду. Проплыв несколько метров, он обернулся и посмотрел на нас. Ну, можно сказать, что поблагодарил за спасение, сказать-то не мог.

Увидев родную среду обитания, морской лев бросился в воду. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

На прощание он поблагодарил своих спасителей. Не словами, конечно, а взглядом. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

Молодого сивуча в лесу случайно нашли работники рыбокомбината. ФОТО: предоставлено заповедником "Курильский".

Работники Курильского заповедника готовы помочь любому животному, оказавшемуся в затруднительном и опасном для него положении. Как МЧС, только для зверей. А местным жителям подходить к хищному морскому льву близко не рекомендуется. Последствия могут быть самыми плачевными.