2019-02-12T13:11:35+03:00
Общество

Сотня пассажиров «Игоря Фархутдинова» несколько дней «дрейфуют» в открытом море у Сахалина

Из-за ледовой ловушки теплоход не смог доплыть до места, а пробить плотный слой льда – задача практически невыполнимая
Элина ОГАНЕСЯН
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Сотня пассажиров «Игоря Фархутдинова» несколько дней дрейфуют в открытом море у СахалинаСотня пассажиров «Игоря Фархутдинова» несколько дней дрейфуют в открытом море у СахалинаФото: Правительство Сахалинской области
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Десятого февраля из порта Корсаково в Шикотан - остров на Курилах - отправился пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов», который выполнял регулярный рейс. На борту находились 89 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, 56 из них были намерены на судне добраться до Курил, однако морское путешествие оказалось не таким простым.

Из-за сложной ледовой обстановки на Сахалине очутиться в конечном пункте назначения оказалось просто невыполнимой задачей. Капитан судна принял решение вернуться обратно в порт, чтобы не застрять в ледовой ловушке надолго.

- Уже завтра теплоход подойдет к берегам Сахалина, - отмечает Эдуард Ри, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. - Если это случится до обеда, то люди будут централизованно доставлены в аэропорт на автобусах и отправлены сначала самолетом на остров Кунашир, а затем несколькими рейсами вертолета - на соседний Шикотан.

Если судно причалит во второй половине дня, людей разместят в гостиницах и накормят. Домой они вылетят на следующий день, 14 февраля.

- Ситуация находится под контролем, пока информации о том, сколько детей на борту теплохода, нет, - рассказали «КП»-Хабаровск» в минтрансе. - Но мы уверены, что на судне имеется врач, он окажет необходимую помощь в случае заболевания пассажиров.

Сейчас власти ведут переговоры с двумя авиакомпаниями: «Аврора» и «Авиашельф». Решается вопрос и о том, кто будет финансировать перевозку десятков пассажиров, которые так и не добрались до места назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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