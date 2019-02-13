Сотрудник экс-Дальспецстроя в Хабаровске обогатился на шесть миллионов рублей на «мертвых душах»

Новые факты хищений и мошенничества на предприятии-преемнике Дальспецстроя - ГВСУ-6 - вскрыла военная прокуратура. Начальник одного из строительных управлений организации подозревается в мошенничестве на 6,1 миллиона рублей.

Удалось выяснить, что в свой штат начальник устроил 14 «мертвых душ», которые были на бумаге, но не на деле. Они должны были выполнять строительные работы на домах дольщиков. Как отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, по факту никаких рабочих на объектах не было, а зарплату за них получал начальник.

Орудовал «черный начальник» три года - с 2015 по 2017 год. За этот период он незаконно обогатился на 6,1 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

СПРАВКА «КП»

ГВСУ-6 в прошлом году сдала два дома для дольщиков на 323 квартиры. Это здания по улицам Павла Морозова, 35 и Выставочная, 26.

Предприятию предстоит достроить еще пять домов, в которые вложены средства дольщиков. Один из них, по адресу Кубяка, 29, находится в высокой степени готовности. В планах сдать объект до конца первого квартала 2019 года.