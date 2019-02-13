Африканскую чуму нашли в регионе, из которого мясо привозили в Хабаровский край

Африканскую чуму свиней завезли в Забайкальский край в колбасной продукции из Монголии. Напомним, что Забайкалье – один из пяти регионов, из которого были разрешены поставки мяса в Хабаровский край после введения режима ЧС из-за ящура.

Напомним, что из-за вспышки ящура на одном из свиноводческих предприятий в пригороде Хабаровска, по всему региону был объявлен режим ЧС, а мясо местного производства запрещено к продаже. Свинину и говядину разрешили возить из Бурятии, Красноярского, Алтайского краев, Московской области и Забайкалья.

Зараженную партию забайкальских колбас из Монголии уничтожили. Теперь все мясо из других регионов и стран будет проходить усиленный ветеринарно-санитарный контроль. Очаги африканской чумы свиней зарегистрированы и в соседнем Китае.

Кстати, переносчиком вируса является дикий кабан. Распространение чумы возможно в случае контакта вепря с домашними животными. Региональные власти взяли под контроль населенные пункты, где обитает дикий кабан, и отобрали пробы. Пока заболевание в Хабаровском крае не обнаружено. В пресс-службе правительства региона добавили, что вирус для человека не представляет опасности.

А ЧТО ЯЩУР?

В Хабаровском крае завершился первый этап вакцинации свиней от ящура, идет подготовка ко второй волне. В целом это поможет сформировать иммунитет к обнаруженному в регионе штамму вируса. Новых очагов заболевания в крае пока не зарегистрировано.

- На предприятии, где была зафиксирована вспышка ящура, началась дезинфекция. Помещения, где находились заболевшие свиньи, обрабатывают специальными растворами, - рассказал Николай Постоев, главный государственный ветеринарный инспектор Хабаровского края. – Как только завершится вакцинация, и отсутствие вируса на предприятии будет подтверждено лабораторно, мы поднимем вопрос о снятии режима ЧС и карантина.

Второй этап прививочной кампании стартует 13 февраля. Завершится вакцинация на следующей неделе.

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