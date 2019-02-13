Без снега, но с огоньком: Из-за аномальной зимы противопожарный режим в Хабаровском крае стартовал раньше обычного

ЗИМА ПРИНЕСЛА ПОЖАРЫ

Удивительно, какие последствия повлекла за собой малоснежная зима. В январе на территории Хабаровского края зарегистрировали пал сухой травы. Практически полное отсутствие снега стало причиной сложной пожарной ситуации на юго-восточном побережье Татарского пролива и в южных районах региона. Всего с начала 2019 года подразделения огнеборцев выезжали на тушения природных пожаров порядка 50 раз. Самой опасной местностью в этом секторе оказался Ванинский район. На втором месте – острова у Хабаровска.

Специалисты тогда предупреждали о том, что если люди не прекратят жечь сухую траву и игнорировать правила безопасности, пожароопасный режим в крае введут раньше обычного. В итоге прогнозы сбылись. Но никто не думал, что настолько раньше.

- Учитывая климатические особенности и в целях предупреждения возникновения природных пожаров, с 12 февраля 2019 года главой муниципального образования на территории Ванинского района введен особый противопожарный режим, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. – Примечательно, что в прошлом году по приказу управления лесами противопожарный режим в регионе стартовал 2 апреля. Первым районом, на территории которого ввели ограничения, стал Верхнебуреинский. Пожароопасный сезон в крае может начаться в сроки более ранние, чем в прошлые годы.

Синоптики в январе заявили, что такой малоснежной зимы не было уже больше 20 лет. Следовательно, появление так называемых лесных пожаров – ничто иное, как аномалия. Притом, что ежегодно, несмотря на то, что палы сухой травы бывают и в марте, режим вводили в районах региона с апреля по май. А тут в середине февраля – на два месяца раньше положенного срока.

ГОРИТ ТРАВА – СГОРАЮТ ДЕНЬГИ

В очередной раз обращаем внимание на то, что основная причина возникновения пожара – человек, а точнее, его неправильное поведение в природной среде. Особенно это обостряется, когда жители Хабаровского края едут на дачу или отдыхать на природу. Они будто напрочь забывают о всех нормах и начинают разжигать костры, забывая их потом погасить, бросают окурки от сигарет рядом с сухой растительностью. Все это, разумеется, в 99% случаев приведет к пожару. Особенно, когда в регионе установились довольно высокие температуры, весь снег растаял, а других осадков не было очень давно. Наиболее разумным решением было в этом случае наказывать таких людей рублем. Ведь предупреждения и рекомендации, как показывает опыт, не работают.

- За нарушение правил пожарной безопасности на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования введен особый противопожарный режим, то сумма штрафов увеличивается вдвое, - отмечают в ведомстве. - Для граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

За полтора месяца такие административные протоколы получили шесть нарушителей правил пожарной безопасности.

Следуйте нормам: не жгите траву и мусор, не разводите костры и не устраивайте на своих дачах склады материалов, который быстро загораются. Это поможет не только обезопасить край от лесных пожаров, от которых мы ежегодно задыхаемся, но и сохранит кошелек в целости.