12-метровые волны и штормовой ветер! К берегам Камчатки приближается мощный циклон

Над акваторией Тихого Океана набирает силу мощный циклон. По данным специалистов, он сейчас направляется в сторону Камчатки. 14 февраля стихия начнет хозяйничать на полуострове. Под влияние воздушных масс попадут в большей степени три района региона.

Первый район, попавший под действие циклона - Петропавловск-Камчатский. По информации, которая имеется у синоптиков, там с приходом циклона ожидается снег, усиление ветра до 17 метров в секунду, а порывы могут достичь 20 метров в секунду.

Следом за ним достанется Усть-Камчатскому и Алеутскому районам. Местным жителям, скорее всего, лучше воздержаться от долгих прогулок, потому что в День всех влюбленных прогнозируется снежная буря. Скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду, а его порывы – до 34 метров в секунду.

Метеорологи утверждают, что 15 февраля стихия доберется до Олюторского и Пенжинского районов. Там беда будет связана не со снегом, а так же с убойным ветром – его скорость будет варьироваться от 22 до 25 метров в секунду.

Буря похозяйничает и в акватории Тихого Океана у берегов Камчатки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю, штормовое предупреждение объявили морским подрайонам, граничащим с побережьями Петропавловска-Камчатского, Усть-Камчатского, Алеутского, Карагинского, Олюторского районов.

- Волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах, - отмечает Сергей Федоров, врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - Всем судам, находящимся в районах, где ожидается шторм, рекомендовано укрыться от непогоды в безопасных местах. Населенным пунктам на побережье ветровое волнение моря опасности не несет.

Внушающие цифры озвучили в ФГБУ «Камчатское УГМС». Днем 14 февраля высота волн у западных Алеутских островов и юго-западной части Берингова моря усилится до 10-12 метров

Высокие волны будут устрашать жителей полуострова еще 15 февраля. Спасатели находятся в полной боевой готовности, чтобы в случае ЧП оперативно выехать на место происшествия.