2019-02-14T07:17:15+03:00
Происшествия

Убийственная стихия! Ураганный ветер стал причиной смертельного ДТП на Камчатке

Водителей просят быть осторожными на дорогах, циклон может продолжить сметать машины с пути [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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По словам очевидцев, ветер буквально снес машину с пути. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.По словам очевидцев, ветер буквально снес машину с пути. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.
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13 февраля синоптики сделали тревожное заявление: «На Камчатский край надвигается мощный циклон!» По данным специалистов, он должен был принести на территорию полуострова ураганный ветер. Прогнозы, как ни странно, сбылись. А жители региона сами стали свидетелями ужасающей силы стихии.

Участниками аварии стали сразу три автомобиля. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Участниками аварии стали сразу три автомобиля. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Ураганный ветер стал причиной смертельного ДТП на Камчатке.

Жуткое ДТП случилось сегодня, 14 февраля, на 30 километре трассы «Морпорт-Аэропорт» ранним утром. Мужчина выехал из города Елизово в сторону аэропорта на машине Toyota Vitz. По словам очевидцев, причиной аварии стал резкий порыв ветра. Он буквально снес малолитражку и выкинул ее на встречную полосу движения. Там легковушка столкнулась сперва с микроавтобусом, затем развернуась и ударилась о движущийся грузовик.

Выжить водителю легковушки не удалось, он скончался на месте. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Выжить водителю легковушки не удалось, он скончался на месте. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

- Водитель Toyota Vitz скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Зубрицкая, сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Елизовскому району. – Известно, что погибший – житель поселка Мутной 1949 года рождения.

Сейчас в этом районе скорость ветра достигает 30 метров в секунду. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Сейчас в этом районе скорость ветра достигает 30 метров в секунду. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Очевидцы сами видели, как машину снесло с пути ветром..

За комментарием «Комсомолка» обратилась и к синоптикам.

- Сейчас в районе города Елизово скорость ветра составляет 20-22 метра в секунду, - отмечает Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. – Местами скорость достигает 30 метров в секунду. Из-за порывов, разумеется, ситуация усугубляется.

Водителей просят быть бдительными на дорогах. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Водителей просят быть бдительными на дорогах. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Водителей предупреждают - нужно быть предельно аккуратными на дорогах. Стихия продолжит бушевать до конца дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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