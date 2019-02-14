Убийственная стихия! Ураганный ветер стал причиной смертельного ДТП на Камчатке

13 февраля синоптики сделали тревожное заявление: «На Камчатский край надвигается мощный циклон!» По данным специалистов, он должен был принести на территорию полуострова ураганный ветер. Прогнозы, как ни странно, сбылись. А жители региона сами стали свидетелями ужасающей силы стихии.

Участниками аварии стали сразу три автомобиля. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/691753" frameborder="0"></iframe> Ураганный ветер стал причиной смертельного ДТП на Камчатке.

Жуткое ДТП случилось сегодня, 14 февраля, на 30 километре трассы «Морпорт-Аэропорт» ранним утром. Мужчина выехал из города Елизово в сторону аэропорта на машине Toyota Vitz. По словам очевидцев, причиной аварии стал резкий порыв ветра. Он буквально снес малолитражку и выкинул ее на встречную полосу движения. Там легковушка столкнулась сперва с микроавтобусом, затем развернуась и ударилась о движущийся грузовик.

Выжить водителю легковушки не удалось, он скончался на месте. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

- Водитель Toyota Vitz скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Зубрицкая, сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Елизовскому району. – Известно, что погибший – житель поселка Мутной 1949 года рождения.

Сейчас в этом районе скорость ветра достигает 30 метров в секунду. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/691754" frameborder="0"></iframe> Очевидцы сами видели, как машину снесло с пути ветром..

За комментарием «Комсомолка» обратилась и к синоптикам.

- Сейчас в районе города Елизово скорость ветра составляет 20-22 метра в секунду, - отмечает Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. – Местами скорость достигает 30 метров в секунду. Из-за порывов, разумеется, ситуация усугубляется.

Водителей просят быть бдительными на дорогах. ФОТО:пропаганда ГИБДД по Елизовскому району.

Водителей предупреждают - нужно быть предельно аккуратными на дорогах. Стихия продолжит бушевать до конца дня.