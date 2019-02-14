Подарки на 23 февраля в Хабаровске: где купить и что подарить?

Совсем скоро придет время для поздравления наших пап, братьев, сыновей - да, словом, всех тех, кто носит гордое звание мужчины. Чем же порадовать своих близких в этот день, какие подарки уместно подарить молодому человеку, а какие - коллективно преподнести начальнику, расскажем в этой статье.

ТРАДИЦИИ...

В вопросе выбора подарка многие обращаются к старым-добрым, но совершенно неоправданным клише - носки, трусы и пена для бритья, скажем прямо, порадуют далеко не всех. Поэтому мы не будем брать их в наш обзор, а лучше обратим внимание на действительно проверенные временем презенты, которые точно понравятся старшему поколению.

Хобби

Самый лучший подарок - персональный, сделанный с вниманием к интересам одаряемого. Если ваш папа, дядя, дедушка, начальник (нужное подчеркнуть) - заядлый охотник и рыболов или же любитель горных лыж и игры в пул, подарите ему что-то, что дополнит его хобби. Сделать это можно легко, тем более что в Хабаровске полным полно тематических магазинов, которые предложат вам огромный выбор. Приведем лишь несколько из тех, где вам точно помогут выбрать подарки на 23 февраля в Хабаровске:

1. «Оружейный двор»

ул. Ленина, 41 А, ул. Ленинградская, 81, ул. Краснореченская, 44.

тел. 8 (4212) 91-20-00, 41-90-25, 45-90-25.

2.«Первый рыболовный»

ул. Джамбула, 12.

тел. 8 (4212) 73-66-96.

3.«Спортмастер»

ул. Ким Ю Чена, 44 И, ул. Вахова, 2, ул. Ленина, 85.

тел. 8-800-777-77-71.

Авто

Если получатель подарка - счастливый обладатель собственного автомобиля или байка - отличным презентом станут аксессуары по уходу за авто или же гаджеты, упрощающие вождение, например, магнитный держатель для мобильного телефона или беспроводная гарнитура для разговоров за рулем.

1.«Гиперавто»

ул. Воронежская, 95, ул. Индустриальная, 1.

тел. 8 (4212) 75-84-66, 26-05-60.

2.«Железяка»

ул. Краснореченская,149, ул. Безымянная, 32.

тел. 8 (4212) 72-55-55.

Билеты

Сразу после 23 февраля в городе намечается несколько музыкальных событий. И если ваш мужчина - фанат старого доброго рока или же классической музыки, отличным подарком станут билеты на эти мероприятия. А мы с радостью можем вам подсказать парочку таких:

1. Для ценителей классики 26 февраля в краевой филармонии состоится концерт Эрвина Вирсинга из Нидерландов - органиста церкви Святого Мартина в Гронингене. В программе исполнителя музыка Иоганна Баха, Георга Бема, Феликса Мендельсона-Бартольди, Роберта Шумана и Александра Скрябина.

2. Тем, кто любит «потяжелее», наверняка понравится подарок в виде билетов на совместный концерт камерного оркестра «Глория» и группы The Starkillers - музыканты исполнят хиты таких групп, как Nirvana, Scorpions, Led-Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, The Beatles. Концерт состоится в филармонии 27 февраля.

...ИЛИ NEW

Для тех, кто молод годами - или духом! - можно выбрать более смелые и нетрадиционные подарки. Молодые люди оценят любую вашу самую оригинальную идею, тем более что сейчас в моду входит множество самых разнообразных видов подарков, о которых расскажем далее.

Подарок-бокс

Сама идея такого праздничного сюрприза, конечно, не нова, однако в «промышленных» масштабах собирать боксы-сюрпризы начали не так давно. Суть такова - в красивую коробку укладывается множество приятных мелочей, самых разных - игрушки, канцелярия, сладости, открытки. Среди них можно положить и какой-то крупный сюрприз, например мобильный телефон или часы - в зависимости от вашего бюджета. Главное, чтобы предметов в коробочке было как можно больше, чтобы человек, получивший такой подарок, открывал его как сундук с сокровищами. Бокс можно собрать самому или обратиться к профессионалам, которые сделают это за вас, выслушав пожелания.

1. Joxbox - https://vk.com/joxbox_khv

2. «Белые облака» - https://vk.com/podari_oblaka

Впечатление

Подарить прыжок с парашютом, конную прогулку или полет на легкомоторном самолете? Легко! Не первый год в Хабаровске работают компании, которые предлагают подарок-впечатление. Вы выбираете вид сюрприза и приобретаете специальный сертификат, который затем можно вручить вашему мужчине.

1. «Дареный конь»

ул. Ким Ю Чена, 44 И.

тел. 8 (4212) 66-60-86

2. «Эмpresent» - https://vk.com/emprezent

Барбершоп

Неуклонная тенденция отращивать роскошную растительность на лице привела к тому, что теперь специальных мужских парикмахерских едва ли не больше, чем обычных. И если ваш мужчина из тех, кто поддался всеобщей beard-лихорадке, отличным подарком будет сертификат на профессиональную стрижку в суровой мужской цирюльне. А если без шуток, то помимо ухода за бородой в таких заведениях предлагают стильные прически, процедуры по уходу за лицом и релаксу, так что почему бы и нет?

1. Oldboy

ул. Ким Ю Чена, 44.

тел. 8-914-544-82-17.

2. «Мужское место»

ул. Гамарника, 6.

тел. 8 (4212) 90-01-90.

И, КОНЕЧНО ЖЕ

То, что подойдет мужчине любого возраста и статуса и, возможно, станет самым простым решением для подарка - конечно же, подарочный сертификат в его любимый магазин одежды/снаряжения/бытовой техники и так далее до бесконечности. Подобные сертификаты сейчас предлагают практически во всех магазинах и торговых сетях, дело за малым - заранее разузнать о предпочтениях и сделать выбор.