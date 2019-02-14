На Сахалине подросток украл у родителей лодку и поехал кататься по замерзшему морю

Сахалин уже давно славится своими «морскими» историями о путешественниках-авантюристах. То выпивший матрос решил смотаться с корабля в Японию за пивом, то другой островитянин задумал на самодельной «яхте» сбежать с Сахалина. Даже каюту себе соорудил из палатки. А был случай, когда молодой человек в шторм решил на пенопластовом плоту выйти в море. Его тело, как и плот, ищут до сих пор. Но в этот раз все обошлось без жертв.

Буквально вчера, 13 февраля, 15-летний подросток решил, что идея выйти на резиновой лодочке в обледеневшее море не так уж и плоха. Естественно, о своих планах родителям он ничего не сообщил. Юноша взял без спроса лодку, накачал ее и отправился в путь, в залив с интересным названием «Терпение».

Парень не доплыл бы сам до берега по ледяной воде. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

- Несовершеннолетний гражданин, несмотря на закрытую навигацию, с риском для жизни, вышел в море на резиновой лодке.Он отплыл от берега сравнительно недалеко, когда его лодку порезало льдиной. В заливе у берега шуга, - объясняют в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области. - В итоге лодка начала тонуть. Хорошо, что парня сразу же заметили пограничники.

Парень переохладился, ему нужна была помощь медиков. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

На место происшествия выехал пограничный отряд из Поронайска. Подростку повезло, специалисты успели приехать быстрее, чем его лодка пошла ко дну. В противном случае он бы погиб. Ледяная вода и шуга сделали бы свое дело. Но все обошлось, парня доставили на берег. Он сильно замерз, ему была необходима госпитализация. Поэтому много времени на беседу с пограничниками у него не было. Удалось выяснить немногое: в море мальчик вышел, чтобы покататься, родители ни о чем не знали. Хотя в правдивость этой истории верится с трудом. Сами пограничники считают, что молодой человек хотел экстремальной рыбалки либо на краба, либо на корюшку.

Молодого человека госпитализировали. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Улова, кстати, в его лодке не нашли. Получилось, что такая рыбалка принесла лишь убытки: лодка порвана, а еще и лекарства покупать нужно - у парня-то переохлаждение. Жизни ничего не угрожает, но простыть юноша мог успеть.