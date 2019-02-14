Девушки. Им постоянно приходится сталкиваться с дискриминацией на дороге. Каждый второй считает своим долгом обратить внимание на то, что девушкам за рулем не место. Хрупкие особы вынуждены ежедневно не только следить за ПДД, но и терпеть порцию упреков со стороны водителей - мужчин. В такой же ситуации оказалась хабаровчанка накануне. А ведь история-то штатная - подумаешь, газ с тормозом перепутала. В итоге недоразумение стало объектом насмешек опытных автолюбителей.

Машина, скорее всего, восстановлению не подлежит.Фото: Социальные сети

Случилось все в одной из автомоек в поселке имени Горького вчера, 13 февраля. Девушка приехала помыть свой красный «Лексус». По некоторым данным, коврики в салон внедорожника после чистки она уложила сама. На кадрах видно, как автоледи начала выезжать назад из моечного комплекса. Внезапно она притормозила, чтобы поправить коврик, потому что он надавил на педаль. Одной ногой вышла из машины, чтобы исправить положение и вдруг «Лексус» резко выехал и протаранил стену автомойки насквозь. Теперь пользователи сети усмехаются, мол дувушка просто перепутала газ с торомозом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/691860" frameborder="0"></iframe> «Газ или тормоз?» Леди на «Лексусе» протаранила стену в автомойке и сама едва не покалечилась.

- К нам такое сообщение, действительно, поступило, - отмечает «КП»-Хабаровск» Кирилл Блинов, руководитель пресс-службы УМВД по Хабаровску. – На место происшествия выехала группа сотрудников ГИБДД. Инцидент был оформлен как ДТП. Насколько мне известно, владельцы автомойки не обращались с заявлением и не указывали сумму ущерба.

По некоторым данным, ущерб от происшествия погасит страховка на иномарку автоледи. Однако шуток в сторону хабаровчанки было не избежать.