2019-02-15T10:31:48+03:00
Политика

В Сочи пройдет «Открытый диалог» с губернатором Хабаровского края

Беседовать с Сергеем Фургалом будет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
Мирослава КИМ
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В Сочи пройдет «Открытый диалог» с губернатором Хабаровского краяВ Сочи пройдет «Открытый диалог» с губернатором Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края сейчас находится с рабочей поездкой в Сочи на Российском инвестиционном форуме. Центральной темой форума станет реализация национальных проектов в регионах. «Комсомольская правда» является генеральным информационным партнером форума.

Это первая поездка Сергея Фургала на форум в качестве главы региона. Он уже подписал несколько соглашений о сотрудничестве. Основные мероприятия, в том числе и встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым, прошли в четверг, 14 февраля. Сегодня же Сергей Фургал приглашен в студию в кейс-зоне Российского инвестиционного форума, где он побеседует с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию.

Основными темами для разговора станут, пожалуй, самые актуальные для Хабаровска проблемы и истории. Владимир Сунгоркин и Сергей Фургал побеседуют о ходе реализации плана развития Комсомольска-на-Амуре и проблемных сторонах этого проекта. И, конечно, о недавнем визите Юрия Трутнева в город президентского внимания.

Второй темой станет Ванино, а точнее проблемы портового города, связанные с угольным терминалом. Еще одной темой развора станет известный дружбой с козлом тигр Амуре и его передаче в собственность Приморья.

За этой историей наблюдают как минимум три региона: Хабаровский, Приморский и Краснодарский край. В зоосад последнего из них намеревались перевезти тигра, но Сергей Фургал решил поступить иначе – подарить хищника ближайшим соседям.

К слову, интерес к новому губернатору Хабаровского края у местных жителей не спадает с момента выборов. Глава региона ведет активную работу по набору новой команды, привносит новое в привычный порядок работы краевого правительства, урезая бюджет на аппарат и выделяя деньги на питание школьников.

Однако сейчас все его действия пока не ощутимы для большинства, хотя кое-какие подвижки есть. Как минимум, денег он для бюджета уже сэкономил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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