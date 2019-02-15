2019-02-15T10:31:48+03:00
Общество

Карантин по ящуру снят в трех районах Хабаровского края

Местное мясо должно поступить в продажу уже сегодня
Александра ШОПЕНКО
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Карантин по ящуру снят в трех районах Хабаровского краяКарантин по ящуру снят в трех районах Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО
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В имени Лазо, Бикинском и Вяземском районах снят запрет на убой скота и продажу мяса. Анализ этих территорий показал, что ящура там нет.

Напомним, что в январе этого года на одном из свиноводческих предприятий под Хабаровском была зафиксирована вспышка ящура. Из-за этого был введен режим ЧС краевого значения, а местное мясо продавать запретили. Ситуация начала выравниваться.

- Мы решили частично снять запрет, потому что очаг заболеваемости на свинокомплексе полностью ликвидирован. Сейчас на предприятии дезинфицируют помещения, в которых содержались животные, заболевшие ящуром, - рассказал Николай Постоев, главный государственный ветеринарный инспектор Хабаровского края.

Мясо и мясная продукция из вышеупомянутых районов появятся на прилавках магазинов, как отмечают в пресс-службе правительства Хабаровского края, в пятницу, 15 февраля.

Карантин продолжает действовать в краевой столице и Хабаровском районе. Проверки мест забоя скота и продажи мяса продолжают тщательно проверять специалисты. К тому же, завершилась первая волна вакцинации от выявленного штамма вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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