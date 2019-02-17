Вместо тигра-собакоеда в Хабаровском крае в ловушки попадаются псы

Беспардонный тигр-собакоед продолжает разгуливать между селами в Хабаровском крае. Пока полосатому хищнику везло – он ни разу не попался в расставленные на него ловушки. Зато инспекторам часто приходится выезжать на ложные сигналы датчиков, потому что в силках оказываются собаки. При этом среди пойманных друзей меньших есть бездомные животные и псы, у которых есть хозяева.

Жителей сел просили посадить питомцев на цепь или поселить их в вольер, но они упорно игнорируют эту просьбу и тем самым мешают поймать конфликтного тигра. Хищник расценивает собак, как приманку, и поэтому не хочет покидать облюбованную в Нанайском районе территорию .

- Сейчас под особым контролем три села – Троицкое, Найхин и Джари. Пока хищник снова затаился – с 10 февраля не было ни одного случая захода в населенные пункты. При этом о себе дал знать другой тигр, объявившийся в районе села Синда. Эта дикая кошка, скорее всего, пришла из национального парка «Анюйского», но она тут же поспешила вернуться обратно. Наш пока «бегает», но, если нас услышат владельцы собак, то мы решим проблему в кратчайшие сроки, - рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края.

Напомним, что впервые тигр зашел в село Иннокентьевка 5 января. Тогда он загрыз домашнего пса, останки которого позже нашли в лесу. 14 января зверь почтил своим присутствие жителей села Славянка и опять-таки перекусил там собакой, свободно гулявшей по местным улочкам.

Полосатую кошку пытались отогнать, но зверь всего лишь сменил место дислокации и пришел в село Нижняя Манома. И здесь его жертвой стал цепной пес. Потом зверь поохотился в селах Найхин, Гасси, Джари, Синда, Дубовый мыс и направился в сторону Хабаровска, но передумал и вернулся в Нанайский район. Для отлова тигра получили специальное разрешение в Росприроднадзоре. Но вот уже полтора месяца полосатый хищник разгуливает на облюбованной территории и каким-то образом обходит, расставленные на него ловушки.

Жителей Нанайского района убедительно просят убрать животных с улицы, переселив их в крытые вольеры или посадив на привязь. Это нужно, чтобы у тигра было меньше соблазна заходить в села.