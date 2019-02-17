Back to school: «заглянем в рот» школьникам из хабаровской столовой

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-17T16:28:02+03:00

«Комсомолка» выясняла, как на самом деле кормят детей, и действительно ли есть дискриминация среди школьников на богатых и бедных

«Миллиарды тратим на себя, а детям чай с булочкой» - фраза губернатора Хабаровского края, после которой началась недетская шумиха. Все вдруг стали пристально обращать внимание на то, как детей кормят в школах. В особенности речь идет о дискриминации, когда школьникам из обычных семей накрывают один стол, а ученикам, у которых малообеспеченные родители – другой. Вопрос исключительно денежный. Точнее он о финансировании детского питания, в которое вкладывают средства не только сами родители, но и краевой, а также районный бюджеты. Чтобы выполнить требование главы региона, необходимо больше 230 миллионов рублей.

На случай, если кто-то не наелся, получит добавку.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Как отмечают сами работники столовой, несмотря на то, что еды всегда много, нужно иметь запас, чтобы дети могли получить при желании добавку.

ВСЕ САМИ

Оказалось, чтобы накормить больше тысячи учеников на работу сюда приходят ранним утром. За час повара должны приготовить завтрак, чтобы накормить детей. А это задача не из легких.

Пирогами собственного производства тут заменяют торты с консервантами.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Тут всех учеников с 1 по 11 классы кормят три раза в день – завтрак, обед и ужин – все, как положено. Здесь даже есть особая машина, которая подогревает тарелки, чтобы приготовленные блюда не так быстро остывали.

Булочки, готовятся для ужина. На вкус и правда хороши.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Раздельное меню тут все-таки есть, но не по признаку достатка родителей школьников, а по медицинским показателям.

Вся продукция согласна всем нормам хранится в отдельных цехах. Здесь, например, фрукты.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- В нашем учреждении есть меню, которое мы специально разрабатываем для школьников с аллергией на те или иные продукты, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Эльвира Шамонова, генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования». – Оно, также как и стандартное, меняется каждые две недели и утверждается Роспортебнадзором. Хочу отметить, что, если родители хотят, чтобы дети брали еду из дома, им просто необходимо написать заявление. Вопрос питания для нас очень важен, поэтому мы хотим не просто накормить детей, но и приучить их к культуре питания. Чтобы они понимали, что полезная еда важна для правильного функционирования организма.

Школьникам привезли соки. Здесь найдется вкус для любого гурмана.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Более того, здесь и выпечка собственного производства. Когда у детей дни рождения вместо тортов у них на столах пироги, приготовленные с душой и с любовью. Булочки, кстати, очень вкусные. Проверено на себе.

И эта ученица осталась блюдами довольна. Главное - на урок на опоздать.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Тут есть очень развитая обратная связь. Каждый родитель может написать сообщение на любую школьную тему. Директор лично отвечает на все жалобы, предложения и комплименты. За четыре года таких обращений поступило порядка девяти тысяч.

Собственно, вот и награда за труды – «Знак качества».Фото: Элина ОГАНЕСЯН

А КАК В ВАШЕЙ СТОЛОВОЙ?

Увидев, как обстоят дела в одной из школьных столовых нашего города, мы пришли к выводу– кормят там, как и прежде, хорошо. Не ресторан, конечно. Но согласитесь, есть что-то особенное в школьных столовых. Возможно, этот ни с чем не сравнимый романтизм.

Разумеется, на этом наш эксперимент не окончен. «Комсомолка намерена и дальше ходить с проверками по школьным столовым Хабаровска. Пока картина более чем радужная, но ведь не просто же так губернатор региона акцентировал внимание на школьном питании. Будем разбираться, искать нарушения.

Собственно, вот и награда за труды – «Знак качества».Фото: Элина ОГАНЕСЯН

ИСТОЧНИК KP.RU