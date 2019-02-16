Богатый папа, бедный папа: разбираемся, могут ли дети в школах Хабаровского края питаться одинаково

«ПОЗОРИЩЕ» В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

Детское питание. Вопрос, который начал волновать представителей власти лишь в конце прошлого года. Все вдруг вспомнили о том, что у нас есть малоимущие и многодетные семьи, детям из которых накрывают на стол по особому меню.

Эмоциональное заявление Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, по поводу различий в питании школьников вызвало тогда нешуточный резонанс.

Давайте вспомним, о чем шла речь. На аппаратном совещании в правительстве представили реальную картину по детскому питанию, которая все эти годы предыдущего главу края более-менее устраивала.

Как выяснилось, 71 процент школьников в регионе завтракают и обедают за счет родителей, остальные – льготная категория. Существует компенсация, которую получают родители из регионального и муниципального бюджетов.

Так в южных районах края эта сумма варьируется в пределах 16 рублей. В северных районах - 26 рублей в день на одного ребенка. Район имени Лазо, Ульчский район и ряд других вообще не выделяют деньги на эту меру социальной поддержки.

В среднем по краю горячее питание обходится в день на одного ребенка в 119 рублей, льготника - 96 рублей.

Глава региона был поражен, когда узнал, что в крае есть дискриминация детского питания по материальному достатку их родителей. Бедным накрывают один стол, богатым – другой.

- Мы детей по-разному кормим? Это как вообще возможно? Мы вообще понимаем, что мы делаем? - задавал тогда риторические вопросы Сергей Фургал. - Наведите порядок, разберитесь, потому что это позорище. Стыдно слышать просто. Одного ребенка мы кормим за 119 рублей, а другого за 96 рублей. А потом мы удивляемся, почему дети в школах так себя ведут.

- А если родители не могут заплатить? Дети идут есть, а он сидит за партой? Ему не положено питаться? А если родители не доплатили, то дети едят чай и булочку. 11 миллиардов тратим на себя, а ребенку - чай с булочкой. Ну самим не стыдно экономить за счет самых бедных! – эмоционально высказался губернатор.

РАЗБИРАЕМ ПО ПОЛОЧКАМ

Разберемся, что же это за феномен - раздельное детское питание. После критичной оценки Сергея Фургала, все шишки общественного негодования полетели в адрес министерства образования и науки края.

Реакция практически у всех была одна – виноваты чиновники, которых не волнует на какие деньги и как кушают дети в школах.

Но как мы и предполагали, не все так просто. В этой системе много подводных камней, которые, разумеются, упираются в деньги.

По порядку. Двухразовое питание в школах края обходится сегодня от 65 до 160 рублей. Примечательно, что из-за логистики самые дорогие завтраки и обеды именно в Хабаровске.

На питание детей из малоимущих и многодетных семей краевой бюджет выделяет 106 миллионов рублей. Такой услугой пользуются 32 тысячи школьников.

- Детское питание для льготной категории складывается из трех источников финансирования: родительская плата, краевой бюджет и муниципальный. По родительской плате до нас довели ситуацию только по шести муниципальным образованиям. Для льготников стоимость двухразового питания - 45,2 рубля. Из бюджета выделяется примерно 22 рубля, из муниципального – 18, родители платят – 5 рублей, - отмечает Алла Кузнецова, министр образования и науки края. – Для того, чтобы урегулировать и выровнять расходы на детское питание из бюджета потребуется не 62 миллиона рублей, а 232.

Бюджет региона у нас уже много лет дефицитный. Несмотря на то, что депутаты Законодательной думы и сам губернатор уверены в успехе своих требований об обеспечении равного меню для всех в школьных столовых, эксперты к такому повороту событий пока относятся со скепсисом.

Сергей Фургал тем временем заявил, что лишит премий глав муниципальных районов, сократит зарплаты чиновников и депутатов, а сэкономленные деньги пойдут как раз на детское питание. Пока дети в крае питаться одинаково не стали.