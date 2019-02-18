Командировка в «жаркую страну»: Как полковник полиции из Хабаровска боролся с преступностью на войне в Афганистане

КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ

На дворе 1980 год. Геннадий Жуков в то время был старшим инспектором уголовного розыска Кировского РОВД в Хабаровске. На 29-летнего офицера руководство возлагало большие надежды. Еще бы, у молодого, но опытного сотрудника статистика раскрытия преступлений была под 80 процентов.

В тот день раздался звонок от начальства. Предложение было очень многообещающим: «Есть предложение направить вас в командировку в страну с жарким климатом». Геннадий сразу догадался, что полетит он не на пляж понежиться, а прямиком в «ад» - в Афганистан.

Из Хабаровска на войну в Афганистан полетели пять офицеров.Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Я только потом узнал, что прошел жесткий отбор в одно из самых засекреченных подразделений МВД СССР - отряд «Кобальт», - вспоминает Геннадий Жуков.

Выбор пал на Геннадия не случайно. В условиях контрпартизанской войны особо ценилось умение оперативно получать разведданные. Офицер из Хабаровска был из числа тех, кто имел опыт работы с разными категориями граждан. Он стал идеальной кандидатурой на место в «Кобальте». С этого, собственно, и началось его увлекательное «путешествие» в жаркую страну, где в самом разгаре была война.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

Год ожидания - и наступил день «икс». В марте 1981 года из Хабаровского края в Ташкент полетели пять офицеров уголовного розыска. Три недели они проходили интенсивные занятия по разным дисциплинам: минно-взрывное дело, учились стрелять из различного оружия, водить военную и боевую технику. Даже каратэ было в качестве факультатива, хотя в СССР им занимались лишь в подпольных залах. Кроме того, за 21 день сотрудники органов должны были изучить традиции, менталитет местных и исламскую культуру. И вот у наших дальневосточников начались трудовые будни в опасных для жизни условиях.

Молодой, но опытный сотрудник уголовного розыска Геннадий Жуков отправился прямо в "ад" - туда, откуда редко, кто возвращается живым.Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Преступность, за вычетом ряда местных особенностей, такая же, как у нас. Воруют друг у друга вещи, скот, торгуют наркотиками, убивают, - рассказывает Геннадий Жуков. - Были случаи, когда нам даже приходилось снимать с себя одежду и отдавать им. Но этому особое внимание уделять не нужно. Сегодня он улыбается тебе, а завтра нож в спину воткнет. Запомнилось, что у них насилие в отношении женщин под строжайшим запретом. Виновный до суда даже не доживет. За непочтительный комментарий там могут легко избить родственники женщины.

Как отмечают в пресс-службе УМВД по Хабаровску, судебная система там тоже тогда была поразительной для дальневосточников. Как рассказывает сам офицер, в Афганистане вместо привычных нам томов уголовных дел были лишь три-пять страниц рукописного текста, а за ними приговор. Его, кстати, выносил не судья, а прокурор.

АФГАНИСТАН - НЕ ПОВОД НЕ ЛЮБИТЬ

На родине в Хабаровске у Геннадия остались жена Татьяна и шестилетний сын - тезка отца. Жили вдвоем. Офицеру сложно далось это расставание, тем более, что даже в письменном общении с любимой были свои ограничения. Ничего лишнего. Говорили друг с другом ни о чем, когда над головой свистели пули. Но об этом Татьяна не знала.

На чужбине дальневосточники мечтали о простых радостях жизни: о встрече с семьей, о борще и о бане.Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Говорили, правда, ни о чем. Я писал: «Жив, здоров, погода хорошая». Жесткая цензура тогда была, лишняя болтовня - под запретом, - говорит «КП»-Хабаровск» Геннадий Жуков. - Самое большое письмо было примерно на тетрадный лист. Описывать войну нельзя, да и зачем. Про бассейн, мандарины и прочее - хоть запишись.

На вопрос: «Страшно ли было или убивал ли кого-нибудь?» Геннадий отвечать не любит. Говорит кратко и лаконично: «В меня стреляли, и я стрелял». Это жизнь, а точнее, война. В чужой стране было дальневосточникам очень трудно и опасно. Даже на машину надевали бронежилеты, нужно было быть всегда начеку.

ТОЛЬКО ПУЛИ СВИСТЯТ …

Безоблачное небо, яркое солнце и сухая жара - так встретил Афганистан дальневосточников. Офицеры получили сухпаек, собрали вещи и отправились на войну. До конечного пункта - поселка Самархель под Джелалабадом - Геннадий вместе с коллегами добирался на вертолетах с настоящим боевым воздушным прикрытием. На вторую ночь они узнали, что значит война. Тогда моджахеды оборудовали на окраине позиции и на ослах притащили минометы. Так и начался обстрел.

- Дело было ночью. С кроватей повскакивали, автоматы в руки, и кто в чем был - укрылись в окопах. Несколько мин взорвались в сотне метров от нас, - вспоминает Геннадий. - Но обошлось без последствий. Огонь был неприцельный, пару солдат лишь легко зацепило.

Это был один из самых страшных дней в жизни офицеров из Хабаровска. Тогда они побывали на грани жизни и смерти, и лишь чудо помогло им остаться в живых.

На чужбине сотрудники органов тосковали не только по родным и близким, но и по простым прелестям жизни. Пытались создать свой небольшой дом в Афганистане: построили баню, варили борщи с тушенкой. Как-то даже один из сослуживцев привез из отпуска селедку - был настоящий гастрономический праздник.

ЖИВЫЕ ГЕРОИ

Спустя двенадцать месяцев войны Геннадий вместе с земляками вернулся домой. Все живы и здоровы - это самое главное. Разумеется, остаться прежними людьми удается не всем. Такая школа жизни зачастую кардинально меняет биографию на «до» и «после». Здесь, в Хабаровске, Геннадия встретила семья. Теперь афганская медаль «За отвагу» - она из самых особо ценных и важных. Свой долг уже сейчас полковник милиции в отставке Жуков выполнил с честью и достоинством.