Губернатор Хабаровского края - «КП»: «Придут и два раза попросят забрать столицу Дальнего Востока обратно»

В Сочи завершился Российский инвестиционный форум, в работе которого принял участие глава Хабаровского края Сергей Фургал. Губернатор пообщался с корреспондентом «Комсомольской правды» и ответил на его вопросы.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

На инвестиционном форуме в Сочи обсуждались, в том числе, и 12 национальных проектов. Попросту – это цели, которые поставил перед правительством президент России Владимир Путин.

В их числе снижение младенческой смертности, переселение редких видов животных, обеспечение присутствия России в числе пяти ведущих стран мира, создание национального молодежного симфонического оркестра и многое другое. Охватывают эти цели все сферы жизни.

- Нацпроекты - это нужно, но имеет отдаленную перспективу. Их реализация даст свой результат, но необходимо же заниматься текущими проблемами, ведь проблема не только в дорогах и демографии. Например, в некоторых деревнях элементарно нет колодцев или бань. У меня 72 населенных пункта без центральной электрификации, - поделился с «Комсомолкой» Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

В связи с этим разработана программа развития региона. Затрагивает она абсолютно все населенные пункты края - от мала до велика. Сопряжена программа с планом комплексного развития Комсомольска и будет работать, в том числе, и в рамках указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Например, я принимаю программу строительства ста фельдшерско-акушерских пунктов в Хабаровском крае. Тут выходит 204 указ, который говорит: мы тоже будем помогать с возведением ФАПов. Значит, надо это просто все совместить и выполнить поставленную задачу, - подчеркнул Фургал.

ВО БЛАГО

В работе территорий опережающего развития небольшой поворот риторики. Как поделился с «КП» Сергей Фургал, больший приоритет он отдает компаниям, занятым в сегменте малого и среднего бизнеса. Крупные фирмы умеют защищаться.

Появилось и еще одно условие: инвестор должен брать на субподрядные работы компании и людей из Хабаровского края, а также здесь закупать продукцию для своих нужд. Тогда регион тоже будет получать деньги.

- Для чего задумывались ТОРы? Для того, чтобы приносить инвестиции. Поэтому мы говорим очень просто: ребят, вы себе дорогу найдете сами, у вас большие миллиарды. Нам нужно защитить наш бизнес и закрепить население, которое проживает у нас. Поэтому, будьте любезны, если вы хотите, чтобы мы вам оказывали содействие и помогали в решении проблем и задач, вы должны пойти нам навстречу. И практически все это поняли, идут навстречу. А мы проследим в обязательном порядке: раз в три месяца крупные компании, которые заходят на крупные проекты, будут нам показывать: сколько они сделали заказов, сколько купили нашей продукции, сколько наняли наших людей, сколько взяли к себе на работу наших компаний. И если вдруг они начнут нарушать согласованные позиции, ну, тогда и мы не будем помогать. А если все идет нормально: инвестор соблюдает экологические требования, привлекает наших людей, оставляет деньги у нас в регионе, ну, кончено, мы будем поддерживать, - сказал губернатор Хабаровского края.

Излишним административным давлением, по словам главы региона, это назвать нельзя. Особенно на крупный бизнес.

- Может, кто-то и расценит это как давление, но оно для граждан Хабаровского края. Для того, чтобы развивался наш край, для того, чтобы у нас увеличивалась денежная масса, для того, чтобы люди, в конце концов, могли пойти в магазин и купить продукты, заплатить за ЖКХ и тому подобное. Это стоит очень остро, - подчеркнул Сергей Фургал.

О САМОМ ГЛАВНОМ

К 2024 году, согласно наказу президента, смертность должна снизиться, что приведет к повышению демографии. В Хабаровском крае одной из задач, которая должна поспособствовать обозначенной цели – материнский капитал после рождения первого ребенка. Соответствующий указ господин Фургал подписал перед прилетом на форум в Сочи.

Кроме этого, в Хабаровске будет запущен пилотный проект молодежного жилищного кооператива (МЖК). Успех гарантирует распространение инициативы на весь регион.

- Что такое МЖК? Собираются молодые семьи, вступают в молодежный кооператив. Администрация предоставляет бесплатно участок, подгоняет к нему сети, электричество. Соответственно, себестоимость квадратного метра становится ниже. Это первое. Второе: администрация помогает молодым семьям, если нет своих денег, взять кредит. Соответственно, создается определенная комиссия вместе с администрацией края, нанимает проектанта, делают проект, нанимают строительную компанию, возводят дом, и по себестоимости эти квартиры переходят тем, кто участвует в кооперативе, - объяснил глава региона.

Предварительные подсчеты показали: если в среднем квадратный метр жилья в краевой столице обходится в 65 тысяч рублей, то благодаря этому проекту удастся выйти на 45-48 тысяч за «квадрат».

Кроме этого, программа «Жилье для молодых» тоже несколько трансформируется. Например, те, кто, стоя в очереди, перешагнул за максимальный порог в 35 лет, из нее не выпадают. Для многодетных семей будет создана своя очередь.

«ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ»

В целом в Хабаровском крае на реализацию нацпроектов будет потрачено 10,7 миллиарда рублей. Серьезная сумма будет направлена на выполнение плана по развитию Комсомольска. Например, только в этом году на ремонт и благоустройство дорог в городе Юности будет потрачено 1,2 миллиарда рублей.

- Я ставлю повышенные требования: надо делать не только дорогу, но сразу тротуар, ливневку, междворовые проезды и дворы. То есть зашли, комплексно отработали какую-то часть города, готовим проект на следующий год. И так за три-четыре года мы должны полностью отремонтировать все дороги, тротуары, междворовые проезды, дворы в Комсомольской агломерации. И это касается всех населенных пунктов. Начинаем строить новую котельную в Ванино. Это сразу даст снижение тарифа, то есть народ уже немного вздохнет. Начинаем в Советско-Гаванском районе капитальный ремонт хирургического отделения и строительство новой больницы. Думаю, в июне мы начнем возводить новую детскую инфекционную больницу в Хабаровске. Уже начали строить ФАПы, вскоре возьмемся за дорогу на Чегдомын, с которой мы вошли в программу и ждем окончательного финансирования. Будем разыгрывать тендеры, конкурсы, и начинаем возводить, - сообщил Сергей Фургал.

Однако регион столкнулся с проблемой - нет строительных организаций, которым можно доверять. Но, по словам главы края, отчаиваться рано - постепенно взрастим своих.

ЛУЧШЕ СТОЛИЦЫ

Вот уже почти два месяца, как Хабаровск - не столица Дальнего Востока. Этот статус был передан Владивостоку. Возникало много опасений: как эта рокировка отразится на экс-административном центре. По словам Сергея Фургала - никак.

- На меня это абсолютно никак не повлияло, только придало еще большего импульса. Они туда административный центр перенесли, а мы в Хабаровске будем закладывать капсулу и строить огромный логистический почтовый центр. Он будет работать на весь Дальний Восток. Стоимость - 2,5 миллиарда рублей. Появится центр санавиации. Все вертолеты и самолеты будут у нас со всеми вытекающими последствиями. Это просто дает еще один стимул для того, чтобы столицей быть не по документам, а создать условия для улучшения образования, здравоохранения, стабилизации тарифов ЖКХ. Тогда люди будут получать больше денег, чем сейчас, с оптимизмом смотреть в будущее и не захотят уезжать из Хабаровского края. Добьемся этого результата, нам плевать, как это будет называться. Придут и еще два раза попросят забрать столицу обратно, - поделился глава региона.

ПЛОДОТВОРНО И БЕЗ БЮРОКРАТИИ

Подводя итог прошедшему форуму, Сергей Фургал подчеркнул, что такой формат работы плодотворно влияет на дальнейшую деятельность.

- Собрались губернаторы, полпреды, правительство, и смогли обсудить насущные вопросы. И мы, знаете, решили очень много проблем и задач. Безусловно, все, что задумано, нужно выполнять, но нужно смотреть на специфику региона. Поэтому я очень доволен этим форматом. Я четко определился и знаю, во-первых, сколько будет у меня финансов, во-вторых, куда лучше мне эти финансы вложить для того, чтобы получить конечные результаты, - резюмировал губернатор Хабаровского края.