2019-02-18T12:39:38+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае пьяный машинист попытался взять в заложники бывших коллег, но передумал и ушел домой

Лишь на следующий день утром уже трезвый мужчина пришел в полицию с поличным
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровском крае вооруженный машинист на станции требовал от коллег прекратить работуВ Хабаровском крае вооруженный машинист на станции требовал от коллег прекратить работуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Солнечном районе в минувшие выходные 32-летний житель поселка Дуки зашел в помещение дежурного по локомотивному депо станции Постышево на Дальневосточной железной дороге с ружьем.

По одной из версий, он также являлся сотрудником этого депо, по другой - не так давно мужчина лишился этой работы. И вот, угрожая огнестрельным оружием, он начал спрашивать у сотрудников тяговой части, где находится его коллега.

Разумеется, смелое и неоправданно агрессивное поведение гостя было вызвано большим количеством спиртного. По предварительным данным, вооруженного коллегу рабочих депо не устроил график, по которому он должен был трудиться, и тот приехал с ружьем на разборки.

По другим свидетельствам, он заглянул на бывшее место работы, чтобы потребовать от дежурного депо прекратить заниматься этой деятельностью. Утверждают, что он даже пытался взять его в заложники. Как все было на самом деле - разбираются следователи.

Пока по тревожному звонку на место спешили сотрудники транспортной полиции, мужчина еще некоторое время будоражил находящихся в помещении депо коллег. Когда железнодорожник понял, что такая «вечеринка» перестает быть ему интересной, а добиться желаемого оказалось задачей непростой, то он спокойно ушел с места событий. По дороге выбросил оружие.За ночь человек без ружья выспался. Алкоголя в крови стало заметно меньше. Он вспомнил, что натворил вчера, пришел с поличным в отделение правоохранительных органов и сам рассказал о случившемся.

- Выводы о произошедшем делать пока рано, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД России по ДФО. - Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, которая сейчас обсуждается. На месте происшествия до сих пор работает следственно-оперативная группа Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте. Изъятое гладкоствольное ружье направлено на исследование с целью установления исправности оружия и пригодности его к стрельбе.

В транспортной полиции отметили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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