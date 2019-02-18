Сначала горим, потом задыхаемся: В Хабаровском крае рекордно рано начался сезон пожаров

Ох уж эта бесснежная зима и ранний приход весны. Последствия от аномальных погодных явлений обернулись рекордно ранним пожароопасным сезоном. Он в Хабаровском крае начался на несколько месяцев раньше обычного.

Хвастаться нечем, ведь причина такого рекорда кроется в человеческом факторе. Все просто. Тепло, снега нет, и люди поехали на шашлыки, на дачи, за город. А правила все напрочь позабыли, на отдыхе же. Оттого и горят наши леса. Не до конца потушили костер, выбросили окурок сигареты - это в комбинации с сильным ветром приводит к лесным пожарам.

Региональное МЧС заранее предупредило местных жителей о том, что, мол, зима в этом году - не совсем зима, и велика вероятность, что лесных пожаров в крае будет больше. Тревожное сообщение по всем законам логики должно было насторожить население. А нет.

В сухом остатке у нас два муниципальных района, на территориях которых официально введен противопожарный режим. А всего с начала 2019 года пожарные выезжали на вызовы по горению травы больше 50 раз.

О высоких температурах, которые могли бы стать катализаторами таких происшествий, мы, разумеется, пока не говорим. Лето еще не наступило. Если же леса гореть начали, тут всецело дело рук человека.

За нарушение правил пожарной безопасности есть своя мера привлечения к ответственности. Притом наказывают «незнаек» рублем - закон предусматривает штрафы.

По всей видимости, они не особо пугают отдыхающих, которые продолжают поджигать лес. По мнению многих наблюдателей, наказание нужно ужесточить: если не суточным арестом, то хотя бы нулями в административном протоколе.

Вот так красиво по вине людей горит левый берег.Фото: Комсомольская правда

В Ванинском и Советско-Гаванском районах рекордно рано начался пожароопасный сезон. По данным космического мониторинга можно сделать вывод, что за почетное третье место теперь борется еще и Хабаровский район с его полыхающим в огне левым берегом Амура у краевого центра.

Местные старались, и вот 17 февраля жители краевого центра почувствовали едкий запах гари. А на утро 18 числа с неба посыпалась зола. Как отмечают в краевом МЧС, всего за сутки на территории региона зарегистрировали 21 термическую аномалию. Пожаров в нежилом секторе - 27, в большей степени горит сухая трава.

- Мы в очередной раз хотим обратить внимание на то, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно сейчас, когда у нас нет снега, тепло и ветрено, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Причиной таких возгораний становится чаще всего человек. Люди отправляются на пикники, рыбалку, оставляют непотушенные кострища, окурки, спички, что приводит к загоранию сухостоя.

Вероятнее всего, что скоро мы начнем задыхаться от едкого запаха дыма.Фото: Комсомольская правда

Помните, как в прошлом году из-за природных пожаров Хабаровский край и ЕАО задыхались в дыму? Тогда никто не мог взять на себя смелость и признаться, что в лесных пожарах виноваты жители обоих регионов. В 2019 уже можно заранее брать маски с запасом, потому что велика вероятность, что дымовая атака начнется также раньше прежнего. Сами поджигаем, сами будем задыхаться.