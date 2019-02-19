2019-02-19T07:56:07+03:00
Общество

Кадровые перестановки у хабаровских единороссов: новый-старый секретарь и ответственный за выборы

Бывшего губернатора края при этом вывели из состава руководящих органов партии
Александра ШОПЕНКО
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Кадровые перестановки в правящей партии в Хабаровском крае: новый-старый секретарь и ответственный за выборы. Фото: региональное отделение "Единой России"Кадровые перестановки в правящей партии в Хабаровском крае: новый-старый секретарь и ответственный за выборы. Фото: региональное отделение "Единой России"
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«Единая Россия» в Хабаровском крае не готова работать в оппозиции и нацелилась на перезагрузку после выборов губернатора. В сентябре прошлого года во втором туре победу в гонке за кресло главы края одержал кандидат от ЛДПР. Сергей Фургал обошел действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта с разрывом почти в 40 процентов голосов.

ВЫБОРЫ БЛИЗКО

Хабаровский край в сентябре 2019 года ждет новая волна выборных кампаний. Люди будут избирать депутатов регионального парламента, дум двух главных городов - краевого центра и Комсомольска-на-Амуре, главу Верхнебуриинского района, а также депутата Госдумы РФ по Комсомольскому округу. В апреле-мае жители города Юности выберут нового мэра в связи с отставкой Андрея Климова.

К этим кампаниям, как подчеркнул господин Турчак, будет приковано все внимание федерального центра, в связи с чем региональное отделение партии взяло курс на перезагрузку. Уполномоченным по выборам назначили действующего депутата ГД Бориса Гладких. Он же стал главой краевого избирательного штаба партии.

Предварительное голосование за кандидатов «партии власти», или праймериз, в Хабаровском крае пройдет 26 мая.

НОВЫЕ-СТАРЫЕ ЛИЦА

За место лидера на конференции боролись действующий секретарь Сергей Луговской и депутат Законодательной думы Ирина Белова. Большинство проголосовало за первого кандидата.

Переизбран был и политический совет, в него вошло 55 человек, среди которых депутат парламента края Павел Симигин, депутат Госдумы Борис Гладких, экс-глава Хабаровского района Денис Удод, мэр краевого центра Сергей Кравчук.

В обновленном президиуме 17 фамилий. Среди них экс-зампред правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев, председатель гордумы краевой столицы Сергей Савков, ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

Выведены из состава бывший губернатор региона Вячеслав Шпорт, зампред правительства края Наталия Пудовкина, глава комитета по молодежной политике Евгений Демин и еще восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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