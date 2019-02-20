Суперлуние в Хабаровске в 2019 году: Не помешают ли облака наблюдать за огромной луной

Суперлуние в Хабаровске в 2019 году начнется уже сегодня - в ночь на 20 февраля. В это время Луна достигнет своей короткой орбиты, которая проходит на расстоянии примерно 356 тысяч километров.

- Видимый размер нашего спутника станет чуть больше обычного, - рассказал «КП-Хабаровск» Владимир Моисеев, астроном. - Наблюдать луну с максимально близкого расстояния мы сможем в 12 часов по московскому времени, по хабаровскому, стало быть, с 19 часов вечера.

Как отметил Владимир, суперлуние в Хабаровске в 2019 году имеет свою особенность - оно произойдет во время полной луны. Впрочем, астрономы предпочитают наблюдать ночное светило не в полном своем размере - на затененных участках через телескопы лучше заметен рельеф. Однако для простых жителей Хабаровска, не имеющих профессионального оборудования, такое состояние луны скорее будет плюсом к зрелищности - огромный светящийся шар можно будет запечатлеть на атмосферных фото. Небо в это время суток обещает быть малооблачным, поэтому если у вас есть возможность выехать за город, подальше от искусственного освещения, воспользуйтесь ей.