2019-02-19T10:33:57+03:00
Происшествия

«Те, кому за…» после дискотеки устроили поножовщину у Дворца культуры в Хабаровске

По предварительным данным, мужчины не поделили выпивку и решили выяснить отношения на улице
Элина ОГАНЕСЯН
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«Те, кому за…» после дискотеки устроили поножовщину у Дворца культуры в Хабаровске«Те, кому за…» после дискотеки устроили поножовщину у Дворца культуры в ХабаровскеФото: Георгий АВДЕЕВ
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Случилось все на минувших выходных в Хабаровске. Дворец культуры, забитый «теми, кому за …» не скучал. Громкая музыка, знакомства, разговоры по интересам - разумеется, все это было. Но, вероятно, некоторым старожилам все это наскучило, и они решили понастольгировать, вернувшись в 90-е. Дело было так.

В шумном зале ресторана за столом сидели двое мужчин. К ним подсели двое незнакомцев. Квартет оказался несовместимым. Гости стола решили не тратиться на горячительные и начали беспардонно пить заказанное хабаровчанами, которые уже отдыхали за этим столиком. По крайней мере, так рассказывают очевидцы. Разумеется, это ни в какие ворота.

В итоге мужчины решили вспомнить молодость и разобраться с ними по-старинке. Со словами «выйдем – поговорим» покинули дискотеку. …В сухом остатке двоих увезла машина скорой помощи с ножевыми ранениями. На тревожный вызов приехали и полицейские, которым удалось оперативно задержать главного виновника – того, у которого и был при себе нож.

- По горячим следам задержали ранее не судимого 45-летнего хабаровчанина. Установлено, что подозреваемый со своим другом отдыхали в кафе. К ним за стол подсели двое молодых людей, - рассказывает Ирина Щеголева, руководитель пресс- службы УМВД России по Хабаровскому краю. - По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пока в отношении мужчины, который нанес ножевые ранения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Из-за такого похода на дискотеку хабаровчанин рискует попасть за решетку на десять лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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