2019-02-19T11:33:40+03:00
Общество

На озере под Хабаровском образовалась подозрительная коричневая корка

Канализация разлилась на поверхность водоема, который находится рядом с жилыми домами
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На озере под Хабаровском образовалась подозрительная коричневая «корка». Фото: Владимир СидоровНа озере под Хабаровском образовалась подозрительная коричневая «корка». Фото: Владимир Сидоров
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Озеро в Хабаровске, прозванное жителями города Крылатским, предстало перед местными жителями и экологических инспекторов в ужасающем виде. На поверхности замерзшего водоема образовался панцирь подозрительного коричневого цвета.

Очевидцы причудливо замерзшего непотребства пришли к неприятному и дурно пахнущему умозаключению.

- Разлилась канализация! – сразу же забили тревогу местные жители. – Мы тут зимой на коньках катаемся, а летом купаемся, да рыбу ловим!

Прибывшие на место экологи подтвердили: канализация переполнилась и «вышла из берегов». И делала она это не единожды.

- На поверхности озера обнаружено несколько разливов. Оказывается, что стоки начали появляться на водоеме с начала года. Это результат аварийной ситуации на сетях – был засор, и такие ситуации случаются там регулярно. Мы планируем снова посадить застройщика, властей и представителей управляющей организации за стол переговоров для выработки решения сложившейся ситуации, потому что ни одна из сторон брать на себя ответственность не хочет, - рассказал Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Факт разлива канализации подтвердил и представитель компании-застройщика, отметив, что канализация была передана в ведение управляющей компании. Причина коммунальной аварии в том, что специальную корзину на канализационно-насосной станции вовремя не очистили от мусора после новогодних праздников.

- Произошел засор, и часть стоков вылилась. А так как берег озера был из песка, вода смешалась с ним и разлилась на озеро. Да, вода техническая, но никаких фекалий и запаха там не было. Во всяком случае, жалоб на это от местных жителей не поступало, - прокомментировал Дмитрий Труханов, начальник службы заказчика компании-застройщика.

Так или иначе, ситуацию необходимо исправлять. В этом продолжат разбираться экологи, компания-застройщик также выразила заинтересованность в решении вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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