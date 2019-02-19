Несуществующие айны на Сахалине собирают вымышленные травы для вполне реального бальзама

Несколько дней назад жительница Сахалина купила биобальзам для волос известной фирмы. Продукция пообещала ей восстанавливающий эффект на основе диких трав Сахалина. Но история стала скорее сюжетом анекдота.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА БАЛЬЗАМА

«Растения обладают мощью в десятки и сотни раз превосходящей свойства растений, выращенных на обычных фермах. Их бережно собрали коренные жители острова – айны. Это поможет вашим волосам и коже быть более красивыми и здоровыми», - такое умозаключение красовалось на обратной стороне упаковки.

А ниже примечание, что этот биобальзам улучшает структуру волос, делает их гладкими, блестящими, укрепляет по всей длине и облегчает процесс расчесывания.

«Прекрасно, беру», - подумала женщина и довольная покупкой отправилась домой. Муж- эколог ради любопытства заглянул в активные ингредиенты, проще говоря - состав, и рассмеялся.

СОСТАВ

1. Органическое масло дикого черного сахалинского кедра

2. Органическое масло дикой вулканической морошки

3. Органическое масло горного сахалинского репейника

4. Органическое масло дикого красного японского можжевельника

Вроде не анекдот, но специалистам все-равно смешно. Оказалось, что реакция вполне оправданна. Таких растений просто не существует. Ни на Сахалине, ни на Дальнем Востоке в принципе. Все это лишь плод фантазий какого-то работника рекламной службы. А ведь и названия-то какие красивые, а с приставкой «органическое» так вообще – сказка.

ВЫМЫШЛЕННЫЕ ТРАВЫ – НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ НАРОД

Чтобы разобраться, действительно ли растений, указанных в составе, не существует в природе, «Комсомолка» обратилась в несколько инстанций. Начнем по порядку – с айнов, которые как раз являлись, согласно этикетке, поставщиками этих целебных и косметических продуктов. Ответ оказался сенсационным. Этих представителей коренных малочисленных народов Севера практически нет. На Сахалине живет порядка 3-4 человек, которые считают себя айнами, но являются ли они ими в действительности – неизвстно.

Вот такой состав красуется на обратной стороне бальзама.

- Два года назад мы заключали договор с этой компанией на поставку растений, произрастающих на Сахалине, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена( имя изменено- прим.ред.), председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера на Сахалине. – Мы пытались с ними работать в этом направлении. В 2016 я зарегистрировала общину коренных народов. Тот перечень растений и трав, которые они отправили, нас, конечно, не устроил, потому что раздобыть многие пункты этого списка было довольно сложно. По 4-5 позициям мы решили попробовать. Там была пихта, морская капуста, виноград и папоротник. Договор не сложился, потому что у нас не было возможности самим сушить эти травы. В перечне, однозначно, не было тех ингредиентов, из-за которых разразился сейчас скандал. С тех пор мы с этой компанией не сотрудничали.

- На Сахалине растут эти травы, и их с любовью собирают именно айны, - прокомментировали в компании.

Сведения про неуловимых айнов нам подтвердила Галина, представитель коренных малочисленных народов Севера. Она отметила, что по официальным данным их вообще нет. А те единицы лишь считают себя таковыми.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Соловьев, старший научный сотрудник естественнонаучного отдела Сахалинского областного краеведческого музея.

- Допустим, если взять ту же морошку – это, вообще, кустарничек, а не трава. «Черный кедр», «вулканическая морошка» и другие – это выдуманные названия. Выдуманные определенной компанией для коммерческих целей, чтобы завлечь покупателей. По сути, скорее всего, у них вообще нет никаких экстрактов. Кедров в России вообще нет. То, что мы называем кедром – это сосны. Покупателей вводят в заблуждение для прибыли. Вулканических почв на Сахалине также нет. Откуда они взяли вулканическую морошку – загадка. Для того, чтобы выяснить, что на самом деле входит в состав этого бальзама, нужно проводить экспертизу. Она, разумеется, платная. Любопытные покупатели могут воспользоваться этой функцией и выяснить, какие в действительности там ингредиенты. Насчет айнов тоже хочется высказаться. У нас только одна семья, которая формально входит в эту группу. Это пожилые люди, которые вообще никогда не сотрудничали с данной компанией.